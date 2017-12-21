النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جديد كورونا.. تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة في بريطانيا و243 بالجزائر

الفيروس أصاب 80 بالكويت و72 بتونس و43 بموريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت بريطانيا 91,743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 44 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الاثنين، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 11,453,121، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,261.

وفي إيطاليا، بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 16213 إصابة و137 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث أوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 5.4 ملايين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 135778.

وعربيًا، سجلت الجزائر 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وست وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 214835، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6190 .

وفي الكويت، بلغت الإصابات الجديدة 80 إصابة وشفاء 25، دون أن تسجل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 414178، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411118 والوفيات استقرت عند 2466.

وسجّلت تونس 72 إصابة جديدة وحالتي وفاة، حيث أوضحت وزارة الصحة التونسية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 721103، فيما بلغ مجموع الوفيات 694280.

وفي موريتانيا بلغت عدد الإصابات الجديدة 43 إصابة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40126 والوفيات 855 شخصًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
جديد كورونا.. تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة في بريطانيا و243 بالجزائر
سبق

سجّلت بريطانيا 91,743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 44 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الاثنين، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 11,453,121، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,261.

وفي إيطاليا، بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 16213 إصابة و137 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث أوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 5.4 ملايين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 135778.

وعربيًا، سجلت الجزائر 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وست وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 214835، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6190 .

وفي الكويت، بلغت الإصابات الجديدة 80 إصابة وشفاء 25، دون أن تسجل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 414178، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411118 والوفيات استقرت عند 2466.

وسجّلت تونس 72 إصابة جديدة وحالتي وفاة، حيث أوضحت وزارة الصحة التونسية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 721103، فيما بلغ مجموع الوفيات 694280.

وفي موريتانيا بلغت عدد الإصابات الجديدة 43 إصابة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40126 والوفيات 855 شخصًا.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
01:21 AM

جديد كورونا.. تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة في بريطانيا و243 بالجزائر

الفيروس أصاب 80 بالكويت و72 بتونس و43 بموريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
491

سجّلت بريطانيا 91,743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 44 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الاثنين، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 11,453,121، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,261.

وفي إيطاليا، بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 16213 إصابة و137 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث أوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 5.4 ملايين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 135778.

وعربيًا، سجلت الجزائر 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وست وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 214835، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6190 .

وفي الكويت، بلغت الإصابات الجديدة 80 إصابة وشفاء 25، دون أن تسجل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 414178، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411118 والوفيات استقرت عند 2466.

وسجّلت تونس 72 إصابة جديدة وحالتي وفاة، حيث أوضحت وزارة الصحة التونسية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 721103، فيما بلغ مجموع الوفيات 694280.

وفي موريتانيا بلغت عدد الإصابات الجديدة 43 إصابة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40126 والوفيات 855 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,724
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,888
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,525
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,445

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة