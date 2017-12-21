جديد كورونا.. تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة في بريطانيا و243 بالجزائر

الفيروس أصاب 80 بالكويت و72 بتونس و43 بموريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت بريطانيا 91,743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 44 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الاثنين، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 11,453,121، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,261.

وفي إيطاليا، بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 16213 إصابة و137 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث أوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 5.4 ملايين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 135778.

وعربيًا، سجلت الجزائر 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وست وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 214835، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6190 .

وفي الكويت، بلغت الإصابات الجديدة 80 إصابة وشفاء 25، دون أن تسجل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 414178، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411118 والوفيات استقرت عند 2466.

وسجّلت تونس 72 إصابة جديدة وحالتي وفاة، حيث أوضحت وزارة الصحة التونسية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 721103، فيما بلغ مجموع الوفيات 694280.

وفي موريتانيا بلغت عدد الإصابات الجديدة 43 إصابة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40126 والوفيات 855 شخصًا.