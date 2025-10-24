رزافان: لم أصدق ما حدث في الشوط الأول.. ولا يهمني من أواجه في النهائي

مازح المدير الفني للهلال الكرواتي رازفان لوشيسكو الإعلاميين في المؤتمر الصحفي وقال:" ربما علينا في النهائي أن لا نفوز بالذهاب بنتيجة كبيرة حتى لا يحصل معنا كما حصل في مباراة الإياب الأهلي واليوم مع السد".

وعن المباراة: " ارتكبنا أخطاء جسيمة جعلتنا نقبل أهدافاً عديدة ومتتالية في أوقات متقاربة لم نكن في يومنا وكدنا نخسر التأهل واليوم السد قدم مباراة كبيرة وعلينا أن نعترف أن مباراتي النصف النهائي سواء الذهاب أو الإياب هما من النوع الثقيل وما حدث في تبادل نتيجة الفوز بأربعة أهداف يؤكد على قوة الفريقين وهذا أمر متوقع من فريقين كبيرين ".

وأضاف: سنواجه نفس الصعوبة في المباراة النهائية وممكن بدرجة أكبر لذا علينا أن نعالج أخطاء مباراة اليوم ونستعد لمباراة ستكون أكثر شراسة وقوة وأتمنى التوفيق والظفر بالكأس التي ينتظرها الجميع.

وأوضح رزافان أن السد نجح في استغلال أفضل أحد مزاياه وهي الضغط على الخصم بكثافة في منطقة ملعبه واستطاع أن يحصد ثلاثة أهداف متتالية في غضون دقائق معدودة بسبب ارتباك لدى مدافعي فريقي ولكنني لا زلت غير مصدق ما حدث لنا رغم البداية الجيدة بتسجيلنا هدفاً ثم ننهار ونتلقى ثلاثة أهداف متتالية لذلك أحتاج للمزيد من الراحة والوقت حتى أعود وأشاهد المباراة

لكي أحلل ما حدث فمن النادر أن يتكرر سيناريو مباراة اليوم لفريق كبير مثل الهلال.

وأشار: ربما الضغوط التي يتعرض لها الهلال على ملعبه في بعض المباريات كما حصل اليوم قد تساعدنا في أن نلعب ذهاب النهائي على أرضنا لنحسم الفوز بالكأس على أرض المنافس حيث تكون الضغوط أقل علينا رغم أن لكل مباراة ظروفها.

وأفاد: لو سألت مشجعاً هلالياً قبل ثلاثة شهور هل تقبل التأهل للنهائي بسيناريو الذهاب والإياب مع السد لقال نعم لأن المهم هو الوصول للنهائي ولا يهمني من أواجه فيها المهم عندي أن أرفع الكأس الآسيوية.