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أكثر من مليون ريال مبيعات الأسر المنتجة بمهرجان الكليجا خلال 5 أيام

ما يعكس إقبال الزوار على منتجاتهن التي تضاهي أحدث مصانع الحلوى

حققت أكثر من 150 أسرة منتجة مشارِكة في مهرجان الكليجا ببريدة، من خلال تسويق المنتجات الشعبية والحِرَف والمشغولات اليدوية، مبيعات مثالية بلغت أكثر من مليون ريال خلال 5 أيام؛ الأمر الذي يعكس إقبال الزوار على منتجاتهن التي تضاهي أحدث مصانع الحلوى والأكلات الشعبية.

ويُعد منتج الكليجا الذي أبدعت في صنعه تلك الأسر، أحد أشهر المأكولات الشعبية بمنطقة القصيم، ويحوي قيمة غذائية مفيدة؛ فالسمن والزنجبيل والهيل والبر والليمون الأسود والسكر وزيت الزيتون أهم مكوناته.

مهرجان الكليجا بريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من مليون ريال مبيعات الأسر المنتجة بمهرجان الكليجا خلال 5 أيام
سبق

حققت أكثر من 150 أسرة منتجة مشارِكة في مهرجان الكليجا ببريدة، من خلال تسويق المنتجات الشعبية والحِرَف والمشغولات اليدوية، مبيعات مثالية بلغت أكثر من مليون ريال خلال 5 أيام؛ الأمر الذي يعكس إقبال الزوار على منتجاتهن التي تضاهي أحدث مصانع الحلوى والأكلات الشعبية.

ويُعد منتج الكليجا الذي أبدعت في صنعه تلك الأسر، أحد أشهر المأكولات الشعبية بمنطقة القصيم، ويحوي قيمة غذائية مفيدة؛ فالسمن والزنجبيل والهيل والبر والليمون الأسود والسكر وزيت الزيتون أهم مكوناته.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:49 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:18 AM

أكثر من مليون ريال مبيعات الأسر المنتجة بمهرجان الكليجا خلال 5 أيام

ما يعكس إقبال الزوار على منتجاتهن التي تضاهي أحدث مصانع الحلوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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3,113

حققت أكثر من 150 أسرة منتجة مشارِكة في مهرجان الكليجا ببريدة، من خلال تسويق المنتجات الشعبية والحِرَف والمشغولات اليدوية، مبيعات مثالية بلغت أكثر من مليون ريال خلال 5 أيام؛ الأمر الذي يعكس إقبال الزوار على منتجاتهن التي تضاهي أحدث مصانع الحلوى والأكلات الشعبية.

ويُعد منتج الكليجا الذي أبدعت في صنعه تلك الأسر، أحد أشهر المأكولات الشعبية بمنطقة القصيم، ويحوي قيمة غذائية مفيدة؛ فالسمن والزنجبيل والهيل والبر والليمون الأسود والسكر وزيت الزيتون أهم مكوناته.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,811

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