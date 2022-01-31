أكثر من مليون ريال مبيعات الأسر المنتجة بمهرجان الكليجا خلال 5 أيام

ما يعكس إقبال الزوار على منتجاتهن التي تضاهي أحدث مصانع الحلوى

حققت أكثر من 150 أسرة منتجة مشارِكة في مهرجان الكليجا ببريدة، من خلال تسويق المنتجات الشعبية والحِرَف والمشغولات اليدوية، مبيعات مثالية بلغت أكثر من مليون ريال خلال 5 أيام؛ الأمر الذي يعكس إقبال الزوار على منتجاتهن التي تضاهي أحدث مصانع الحلوى والأكلات الشعبية.

ويُعد منتج الكليجا الذي أبدعت في صنعه تلك الأسر، أحد أشهر المأكولات الشعبية بمنطقة القصيم، ويحوي قيمة غذائية مفيدة؛ فالسمن والزنجبيل والهيل والبر والليمون الأسود والسكر وزيت الزيتون أهم مكوناته.