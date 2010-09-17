الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 811463 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 788398 حالة شفاء بعد تسجيل 841 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10586 حالة.