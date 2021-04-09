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"الربيعة" يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بتبوك

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس, مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن المشروع من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, حيث يضم مركز الأورام عيادة خاصة لعلاج الأورام السرطانية ومختبرًا لعلم الأنسجة وعيادة للفحص، يعمل فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة، فيما يضم مركز القلب أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته (52) سرير تنويم وبعدد (12) فعليًا, بالإضافة لعدد (8) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة ومعمل قسطرة للشرايين التاجية.

وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة

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"الربيعة" يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بتبوك
سبق

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس, مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن المشروع من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, حيث يضم مركز الأورام عيادة خاصة لعلاج الأورام السرطانية ومختبرًا لعلم الأنسجة وعيادة للفحص، يعمل فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة، فيما يضم مركز القلب أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته (52) سرير تنويم وبعدد (12) فعليًا, بالإضافة لعدد (8) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة ومعمل قسطرة للشرايين التاجية.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
12:20 AM

"الربيعة" يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بتبوك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس, مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن المشروع من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, حيث يضم مركز الأورام عيادة خاصة لعلاج الأورام السرطانية ومختبرًا لعلم الأنسجة وعيادة للفحص، يعمل فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة، فيما يضم مركز القلب أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته (52) سرير تنويم وبعدد (12) فعليًا, بالإضافة لعدد (8) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة ومعمل قسطرة للشرايين التاجية.

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