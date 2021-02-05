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برشلونة يصطدم بأشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، سحب قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية، ومباراة في المتناول على الورق لنادي أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي.


ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب يوم 10 فبراير الجاري، أما مواجهات الإياب ستقام يوم 3 مارس المقبل.

وسيقام النهائي يوم 17 أبريل المقبل، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يصطدم بأشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
سبق

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، سحب قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية، ومباراة في المتناول على الورق لنادي أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي.


ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب يوم 10 فبراير الجاري، أما مواجهات الإياب ستقام يوم 3 مارس المقبل.

وسيقام النهائي يوم 17 أبريل المقبل، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
07:25 PM

برشلونة يصطدم بأشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، سحب قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية، ومباراة في المتناول على الورق لنادي أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي.


ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب يوم 10 فبراير الجاري، أما مواجهات الإياب ستقام يوم 3 مارس المقبل.

وسيقام النهائي يوم 17 أبريل المقبل، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

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