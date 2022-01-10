شاهد.. شمس المنافسة تلوّن رالي داكار والأحلام بين الجبال "والجمال"

المرحلة الثامنة من الدوادمي حتى وادي الدواسر لمسافةٍ تبلغ 830 كم

انطلقت اليوم الإثنين المرحلة الثامنة من منافسات رالي داكار السعودية 2022، التي ستبدأُ من الدوادمي حتى وادي الدواسر، لمسافةٍ إجماليةٍ تبلغ 830كم، منها 395كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ونشر حساب وزارة الرياضة على تويتر اليوم، عدة صور للحدث العالمي معلقاً: شمس المنافسة تلوّن رالي داكار والأحلام بين الجبال "والجمال".

وأمس عادت عجلة المنافسات في رالي داكار السعودية 2022 للدورانِ من جديد في المرحلة السابعة، وذلك بعد توقفها ليومٍ واحد، من أجل راحة المشاركين.

وانطلقت المرحلةُ السابعةُ من العاصمة الرياض باتجاه الدوادمي، بمسافةٍ إجمالية بلغت 700 كم، منها 401 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

في هذه المرحلة تمكّن الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" من خطف صدارة الترتيب لفئة السيارات، متقدماً على القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" الذي وصل ثانياً، كما حلّ الإسباني كارلوس ساينز سائق "أودي" في المرتبة الثالثة، تلاهُ زميلهُ في الفريق الفرنسي بيترهانسيل في المركز الرابع، فيما جاء السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" خامساً في ترتيب هذه الجولة.

وبنهاية هذه المرحلة، ظلّ القطري ناصر العطية محافظاً على المركز الأول في صدارة الترتيب العام، فيما تقدّم الفرنسي سيباستيان لويب للمرتبةِ الثانية، وتراجع السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الثالث.