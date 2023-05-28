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بتفاعل الميسورين.. مليونا ريال للمستفيدين من حملة "سكني ولك أجري"

تأتي بدعم من أمير القصيم في شهر الخير

بارك أمير القصيم فيصل بن مشعل انطلاق مبادرة "سكني ولك أجري" التي نظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية، مساء أمس، في قصر الرصافة ببريدة؛ حاثًّا على مشاركة الجميع في هذه المبادرة النافعة.

وقال أمير المنطقة: "نبارك انطلاق هذه الحملة المباركة التي تهدف لتأمين السكن وتفريج كربة الفقراء واستثمار مواسم الخير بما يعود بالنفع على المحتاجين، وتسهيل أمورهم، خاصة في هذه العشر المباركة".

ومن جانبه قال القاضي بمحكمة الاستئناف ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني: "الحملة التي تهدف لتأمين سكن لما يقارب 150 أسرة تأتي بمبادرة من سمو أمير المنطقة الداعم الدائم للأعمال الخيرية، والحريص على راحة سكان هذه المنطقة؛ تعزيزًا لرؤية الوطن 2030م حول العمل على جودة الحياة".

وقدم الحسيني شكره على التفاعل الكبير من رجال الأعمال والموسرين في دعم المبادرة والسعي لتحقيق أهدافها المأمولة، لاسيما وهم يستشعرون فضل الصدقة في رمضان وتحديدًا في العشر الأواخر".

بدوره أوضح المشرف العام على جمعية الزاد المهندس عثمان بن محمد البشر: "أن المبادرة قطفت ثمارها بتضافر كافة الجهود؛ حيث وصل الدعم يوم أمس إلى (2،000،000) ريال، وهذا المبلغ دون شك سيحقق الاستقرار للعديد من الأسر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتفاعل الميسورين.. مليونا ريال للمستفيدين من حملة "سكني ولك أجري"
سبق

بارك أمير القصيم فيصل بن مشعل انطلاق مبادرة "سكني ولك أجري" التي نظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية، مساء أمس، في قصر الرصافة ببريدة؛ حاثًّا على مشاركة الجميع في هذه المبادرة النافعة.

وقال أمير المنطقة: "نبارك انطلاق هذه الحملة المباركة التي تهدف لتأمين السكن وتفريج كربة الفقراء واستثمار مواسم الخير بما يعود بالنفع على المحتاجين، وتسهيل أمورهم، خاصة في هذه العشر المباركة".

ومن جانبه قال القاضي بمحكمة الاستئناف ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني: "الحملة التي تهدف لتأمين سكن لما يقارب 150 أسرة تأتي بمبادرة من سمو أمير المنطقة الداعم الدائم للأعمال الخيرية، والحريص على راحة سكان هذه المنطقة؛ تعزيزًا لرؤية الوطن 2030م حول العمل على جودة الحياة".

وقدم الحسيني شكره على التفاعل الكبير من رجال الأعمال والموسرين في دعم المبادرة والسعي لتحقيق أهدافها المأمولة، لاسيما وهم يستشعرون فضل الصدقة في رمضان وتحديدًا في العشر الأواخر".

بدوره أوضح المشرف العام على جمعية الزاد المهندس عثمان بن محمد البشر: "أن المبادرة قطفت ثمارها بتضافر كافة الجهود؛ حيث وصل الدعم يوم أمس إلى (2،000،000) ريال، وهذا المبلغ دون شك سيحقق الاستقرار للعديد من الأسر".

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
06:19 PM

بتفاعل الميسورين.. مليونا ريال للمستفيدين من حملة "سكني ولك أجري"

تأتي بدعم من أمير القصيم في شهر الخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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بارك أمير القصيم فيصل بن مشعل انطلاق مبادرة "سكني ولك أجري" التي نظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية، مساء أمس، في قصر الرصافة ببريدة؛ حاثًّا على مشاركة الجميع في هذه المبادرة النافعة.

وقال أمير المنطقة: "نبارك انطلاق هذه الحملة المباركة التي تهدف لتأمين السكن وتفريج كربة الفقراء واستثمار مواسم الخير بما يعود بالنفع على المحتاجين، وتسهيل أمورهم، خاصة في هذه العشر المباركة".

ومن جانبه قال القاضي بمحكمة الاستئناف ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني: "الحملة التي تهدف لتأمين سكن لما يقارب 150 أسرة تأتي بمبادرة من سمو أمير المنطقة الداعم الدائم للأعمال الخيرية، والحريص على راحة سكان هذه المنطقة؛ تعزيزًا لرؤية الوطن 2030م حول العمل على جودة الحياة".

وقدم الحسيني شكره على التفاعل الكبير من رجال الأعمال والموسرين في دعم المبادرة والسعي لتحقيق أهدافها المأمولة، لاسيما وهم يستشعرون فضل الصدقة في رمضان وتحديدًا في العشر الأواخر".

بدوره أوضح المشرف العام على جمعية الزاد المهندس عثمان بن محمد البشر: "أن المبادرة قطفت ثمارها بتضافر كافة الجهود؛ حيث وصل الدعم يوم أمس إلى (2،000،000) ريال، وهذا المبلغ دون شك سيحقق الاستقرار للعديد من الأسر".

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