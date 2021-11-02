النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جامعة أمِ القرى يدشن الحملة التطوعيَّة للصحة النفسيَّة والمعرض المصاحب

ضمن المسؤولية المجتمعية وتثقيف المجتمع بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة

أطلق رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب الحملة التطوعية للصحة النفسية والمعرض والفعاليات المصاحبة لها؛ بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسيَة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للاهتمام بصحة النفس وتجاوز الضغوطات وآثارها الجانبية، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية.

وتستهدف الحملة التي نظَّمتها إدارة العمل التطوعيِ والمسؤولية المجتمعية، بالشراكة مع كلية التربية، وكلية التمريض، وكلية طب الأسنان، وكذلك مؤسسة سالم بن محفوظ ، وشركة غدن من خلال الملتقى العلمي والمعرض المصاحب خلال الفترة من ٢-٣ أكتوبر ٢٠٢١ إلى تقديم المحاضرات العلمية التثقيفية، ورفع الوعي لدى المنسوبين والطلبة.

وأكد "آل مذهب" حرص إدارة الجامعة على تعزيز جودة الحياة الجامعية؛ بما يتوافق مع متطلبات الرؤية الوطنية2030، من خلال الدعم الذي تحظى به الجامعة وبيئتها العلمية والإدارية من قِبل القيادة الرشيدة – أيَّدها الله- ، بهدف تعزيز متطلبات الصحة النفسية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وكذلك تعزيزها لدى المجتمع ، ضمن نطاق مسؤوليتها المجتمعية.

فيما أوضح د. علي الشاعري أن الملتقى والفعاليات المصاحبة يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لتثقيف المجتمع بأهمية الصحة النفسية، بمشاركة 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة 13 ورقة علمية خلال الجلسات العلمية، إضافةً إلى المعرض التفاعليِ والتثقيفيِ، وورشة العمل.

واستعرضت د. سمية شرف الموضوعات العلمية التي سيناقشها الملتقى؛ التي ستلقي الضوء على جوانب الأسرة ومقومات الصحة النفسية، والاحتراق النفسي، وفهم الشخصيات ، ومهارات التعامل معها ، بالإضافة إلى موضوعات نحو: المناعة النفسية طريقك لمواجهة الأزمات، والصحة في مرحلة الطفولة، والمقومات الإيجابية التي تجلب السعادة، والصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، والصدمات وتأثيرها على جودة الحياة، وخدمات الصحة النفسية على المستوى المحليِ، إضافةً إلى ورقتي عمل الذكاء العاطفي والصحة النفسية، والمرونة الأسرية.

كما استعرض عميد كلية التربية أ.د. عبدالله آل تميم الجهود المبذولة من قِبل الكلية وهيئة تدريسها؛ ممثَّلةً في قسم علم النفس، للتعريف بالمشكلات النفسية، وطرح الحلول المثلى للوقاية منها وعلاجها.

فيما أوضحت عميدة كلية التمريض د. فاطمة السلمي أن الاهتمام النفسي جزءٌ لا يتجزأ من الاهتمام الصحيِ؛ من ناحية التعامل الجيد مع مجريات الحياة ومتطلباتها، وبذلك يستطيع الفرد تحقيق المناعة النفسية والتوافق النفسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت عميدة كلية طب الأسنان د. مشاعل القحطاني إلى جهود الكلية في الاهتمام بالصحة النفسية الذي يأتي بالتزامن مع الاهتمام الدائم بصحة الفم والأسنان، مشيرةً إلى أن صحة الفم لها ارتباط وثيق مع صحة الفرد النفسية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس جامعة أمِ القرى يدشن الحملة التطوعيَّة للصحة النفسيَّة والمعرض المصاحب
سبق

أطلق رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب الحملة التطوعية للصحة النفسية والمعرض والفعاليات المصاحبة لها؛ بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسيَة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للاهتمام بصحة النفس وتجاوز الضغوطات وآثارها الجانبية، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية.

وتستهدف الحملة التي نظَّمتها إدارة العمل التطوعيِ والمسؤولية المجتمعية، بالشراكة مع كلية التربية، وكلية التمريض، وكلية طب الأسنان، وكذلك مؤسسة سالم بن محفوظ ، وشركة غدن من خلال الملتقى العلمي والمعرض المصاحب خلال الفترة من ٢-٣ أكتوبر ٢٠٢١ إلى تقديم المحاضرات العلمية التثقيفية، ورفع الوعي لدى المنسوبين والطلبة.

وأكد "آل مذهب" حرص إدارة الجامعة على تعزيز جودة الحياة الجامعية؛ بما يتوافق مع متطلبات الرؤية الوطنية2030، من خلال الدعم الذي تحظى به الجامعة وبيئتها العلمية والإدارية من قِبل القيادة الرشيدة – أيَّدها الله- ، بهدف تعزيز متطلبات الصحة النفسية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وكذلك تعزيزها لدى المجتمع ، ضمن نطاق مسؤوليتها المجتمعية.

فيما أوضح د. علي الشاعري أن الملتقى والفعاليات المصاحبة يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لتثقيف المجتمع بأهمية الصحة النفسية، بمشاركة 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة 13 ورقة علمية خلال الجلسات العلمية، إضافةً إلى المعرض التفاعليِ والتثقيفيِ، وورشة العمل.

واستعرضت د. سمية شرف الموضوعات العلمية التي سيناقشها الملتقى؛ التي ستلقي الضوء على جوانب الأسرة ومقومات الصحة النفسية، والاحتراق النفسي، وفهم الشخصيات ، ومهارات التعامل معها ، بالإضافة إلى موضوعات نحو: المناعة النفسية طريقك لمواجهة الأزمات، والصحة في مرحلة الطفولة، والمقومات الإيجابية التي تجلب السعادة، والصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، والصدمات وتأثيرها على جودة الحياة، وخدمات الصحة النفسية على المستوى المحليِ، إضافةً إلى ورقتي عمل الذكاء العاطفي والصحة النفسية، والمرونة الأسرية.

كما استعرض عميد كلية التربية أ.د. عبدالله آل تميم الجهود المبذولة من قِبل الكلية وهيئة تدريسها؛ ممثَّلةً في قسم علم النفس، للتعريف بالمشكلات النفسية، وطرح الحلول المثلى للوقاية منها وعلاجها.

فيما أوضحت عميدة كلية التمريض د. فاطمة السلمي أن الاهتمام النفسي جزءٌ لا يتجزأ من الاهتمام الصحيِ؛ من ناحية التعامل الجيد مع مجريات الحياة ومتطلباتها، وبذلك يستطيع الفرد تحقيق المناعة النفسية والتوافق النفسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت عميدة كلية طب الأسنان د. مشاعل القحطاني إلى جهود الكلية في الاهتمام بالصحة النفسية الذي يأتي بالتزامن مع الاهتمام الدائم بصحة الفم والأسنان، مشيرةً إلى أن صحة الفم لها ارتباط وثيق مع صحة الفرد النفسية.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
10:25 PM

رئيس جامعة أمِ القرى يدشن الحملة التطوعيَّة للصحة النفسيَّة والمعرض المصاحب

ضمن المسؤولية المجتمعية وتثقيف المجتمع بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
60

أطلق رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب الحملة التطوعية للصحة النفسية والمعرض والفعاليات المصاحبة لها؛ بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسيَة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للاهتمام بصحة النفس وتجاوز الضغوطات وآثارها الجانبية، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية.

وتستهدف الحملة التي نظَّمتها إدارة العمل التطوعيِ والمسؤولية المجتمعية، بالشراكة مع كلية التربية، وكلية التمريض، وكلية طب الأسنان، وكذلك مؤسسة سالم بن محفوظ ، وشركة غدن من خلال الملتقى العلمي والمعرض المصاحب خلال الفترة من ٢-٣ أكتوبر ٢٠٢١ إلى تقديم المحاضرات العلمية التثقيفية، ورفع الوعي لدى المنسوبين والطلبة.

وأكد "آل مذهب" حرص إدارة الجامعة على تعزيز جودة الحياة الجامعية؛ بما يتوافق مع متطلبات الرؤية الوطنية2030، من خلال الدعم الذي تحظى به الجامعة وبيئتها العلمية والإدارية من قِبل القيادة الرشيدة – أيَّدها الله- ، بهدف تعزيز متطلبات الصحة النفسية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وكذلك تعزيزها لدى المجتمع ، ضمن نطاق مسؤوليتها المجتمعية.

فيما أوضح د. علي الشاعري أن الملتقى والفعاليات المصاحبة يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لتثقيف المجتمع بأهمية الصحة النفسية، بمشاركة 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة 13 ورقة علمية خلال الجلسات العلمية، إضافةً إلى المعرض التفاعليِ والتثقيفيِ، وورشة العمل.

واستعرضت د. سمية شرف الموضوعات العلمية التي سيناقشها الملتقى؛ التي ستلقي الضوء على جوانب الأسرة ومقومات الصحة النفسية، والاحتراق النفسي، وفهم الشخصيات ، ومهارات التعامل معها ، بالإضافة إلى موضوعات نحو: المناعة النفسية طريقك لمواجهة الأزمات، والصحة في مرحلة الطفولة، والمقومات الإيجابية التي تجلب السعادة، والصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، والصدمات وتأثيرها على جودة الحياة، وخدمات الصحة النفسية على المستوى المحليِ، إضافةً إلى ورقتي عمل الذكاء العاطفي والصحة النفسية، والمرونة الأسرية.

كما استعرض عميد كلية التربية أ.د. عبدالله آل تميم الجهود المبذولة من قِبل الكلية وهيئة تدريسها؛ ممثَّلةً في قسم علم النفس، للتعريف بالمشكلات النفسية، وطرح الحلول المثلى للوقاية منها وعلاجها.

فيما أوضحت عميدة كلية التمريض د. فاطمة السلمي أن الاهتمام النفسي جزءٌ لا يتجزأ من الاهتمام الصحيِ؛ من ناحية التعامل الجيد مع مجريات الحياة ومتطلباتها، وبذلك يستطيع الفرد تحقيق المناعة النفسية والتوافق النفسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت عميدة كلية طب الأسنان د. مشاعل القحطاني إلى جهود الكلية في الاهتمام بالصحة النفسية الذي يأتي بالتزامن مع الاهتمام الدائم بصحة الفم والأسنان، مشيرةً إلى أن صحة الفم لها ارتباط وثيق مع صحة الفرد النفسية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,001
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,926
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,146

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة