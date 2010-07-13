مبادرة عون تباشر عدداً من البلاغات برجال ألمع وتصلح مركبات الزوار

تهدف لتقديم حُسن الوفادة للقادمين للمنطقة ضمن فعاليات صيف عسير

فعّلت بلدية محافظة رجال ألمع التابعة لأمانة منطقة عسير، مبادرة عون التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والتي تهدف لتقديم حُسن الوفادة للزوار القادمين للمنطقة ضمن فعاليات صيف عسير، الذي يقام هذا العام تحت شعار "مرحباً ألف في عسير".

وفي التفاصيل: باشرت بلدية رجال ألمع عدداً من البلاغات الخاصة بأعطال السيارات، والتي تم التفاعل معها بسرعة وبدقة فائقة؛ حيث تم إصلاح عدد من السيارات الخاصة بعدد من زوار المحافظة.

ومن جهته أكّد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، أن المبادرة لاقت نجاحاً كبيراً وحققت حتى الآن مردوداً طيباً عن المنطقة بشكل عام، والمحافظة بشكل خاص، مضيفاً أنه تم توفير سطحة وميكانيكي على الطرق المؤدية للمحافظة للتعامل مع البلاغات الواردة إلى البلدية على الرقم المخصص لذلك.

واختتم "حافظ" حديثه بالتأكيد على أن البلدية تسخر كافة إمكاناتها لتقديم أحسن وفادة تليق بزوار رجال ألمع، وتعكس صورة مشرفة عن المحافظة.