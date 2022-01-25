النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعلمون والمعلمات يأملون من الوزارة فتح النظام لتحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي

أعربوا عن رغبتهم بالنقل أو تقديم ترتيبهم على المدن التي يفضلون العمل بها

يأمل المعلمون والمعلمات من وزارة التعليم فتح الوزارة النظام لتحديث البيانات، وإدخال الرغبات لحركة النقل الخارجي لهذا العام وسط طموحاتهم أن تكون الحركة كبيرة تلبي الرغبات.

حيث تلقت "سبق" رغبات للمعلمين والمعلمات للوزارة فتح نظام النطام لتحديث البيانات وإدخال الرغبات كما هو متبع في كل عام، لكن لا يعرفون متى تحدد الوزارة موعداً لفتح النظام وإعلان حركة النقل الخارجي بعد توزيع الفصول الدراسية الثلاثة، وخصوصا أنهم على مشارف الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.

ويأمل المعلمون والمعلمات بالنقل، أو تقديم ترتيبهم على المدن التي يرغبون فيها، وأن تكون حركة النقل ملبية للكثير منهم خصوصاً أنها في العامين الماضيين كانت ضعيفة ولم تحقق طموحاتهم، على حد قولهم.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
المعلمون والمعلمات يأملون من الوزارة فتح النظام لتحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي
سبق

يأمل المعلمون والمعلمات من وزارة التعليم فتح الوزارة النظام لتحديث البيانات، وإدخال الرغبات لحركة النقل الخارجي لهذا العام وسط طموحاتهم أن تكون الحركة كبيرة تلبي الرغبات.

حيث تلقت "سبق" رغبات للمعلمين والمعلمات للوزارة فتح نظام النطام لتحديث البيانات وإدخال الرغبات كما هو متبع في كل عام، لكن لا يعرفون متى تحدد الوزارة موعداً لفتح النظام وإعلان حركة النقل الخارجي بعد توزيع الفصول الدراسية الثلاثة، وخصوصا أنهم على مشارف الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.

ويأمل المعلمون والمعلمات بالنقل، أو تقديم ترتيبهم على المدن التي يرغبون فيها، وأن تكون حركة النقل ملبية للكثير منهم خصوصاً أنها في العامين الماضيين كانت ضعيفة ولم تحقق طموحاتهم، على حد قولهم.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:58 AM

المعلمون والمعلمات يأملون من الوزارة فتح النظام لتحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي

أعربوا عن رغبتهم بالنقل أو تقديم ترتيبهم على المدن التي يفضلون العمل بها

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
1
1,041

يأمل المعلمون والمعلمات من وزارة التعليم فتح الوزارة النظام لتحديث البيانات، وإدخال الرغبات لحركة النقل الخارجي لهذا العام وسط طموحاتهم أن تكون الحركة كبيرة تلبي الرغبات.

حيث تلقت "سبق" رغبات للمعلمين والمعلمات للوزارة فتح نظام النطام لتحديث البيانات وإدخال الرغبات كما هو متبع في كل عام، لكن لا يعرفون متى تحدد الوزارة موعداً لفتح النظام وإعلان حركة النقل الخارجي بعد توزيع الفصول الدراسية الثلاثة، وخصوصا أنهم على مشارف الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.

ويأمل المعلمون والمعلمات بالنقل، أو تقديم ترتيبهم على المدن التي يرغبون فيها، وأن تكون حركة النقل ملبية للكثير منهم خصوصاً أنها في العامين الماضيين كانت ضعيفة ولم تحقق طموحاتهم، على حد قولهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,883
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,756

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة