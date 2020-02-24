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شاهد.. جهود كبيرة تنتهي بالسيطرة على حريق غابات جبال الحشر شرق جازان

بمبادرة من متطوعين وأهالٍ و"سواعد التطوعية" وبمتابعة الدفاع المدني

سيطر متطوعون وأهالٍ، بمتابعة الدفاع المدني، على حرائق جبل "الصليل" بمركز جبال الحشر شرق منطقة جازان، بعد استمرار نشوبها لليوم الثالث على التوالي، وبعدما تعذر وصول فرق الدفاع المدني، وهو ما استنفر عدداً من الأهالي بجبال الحشر لإخمادها.

وتفصيلاً، شارك عدد من المتطوعين من سكان جبال الحشر اليوم ومنذ ساعات الفجر الأولى، في إخماد حريق نشب في غابات جبل الصليل، والذي استمر قرابة ثلاثة أيام في منطقة شديدة الوعورة.

وصباح اليوم، عزم شباب من مركز الجانبة وجبال الحشر على إطفاء الحريق الممتد، وأطلقوا مبادرة ضمت عدداً كبيراً من الأهالي بلغ قرابة 50 رجلاً وجمعية سواعد جازان التطوعية، وشاركوا في المبادرة بدعم ومتابعة وإشراف من مركز الدفاع المدني بجبال الحشر، وبالفعل تمكنوا من أداء مهمتهم.

ويعتبر جبل "الصليل" محمية طبيعية للأهالي ومرعى لمواشيهم، إضافة لما تحتويه من أشجار معمرة مثل: التالوق والعرعر والزيتون البري، وتشكل طبيعة بكراً لمناحل المواطنين ومواشيهم.

وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ طمأن الجميع حول الحريق الذي اشتعل بإحدى القمم الوعرة بجبال الحشر، مؤكداً أن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع.

حريق غابات جبال الحشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جهود كبيرة تنتهي بالسيطرة على حريق غابات جبال الحشر شرق جازان
سبق

سيطر متطوعون وأهالٍ، بمتابعة الدفاع المدني، على حرائق جبل "الصليل" بمركز جبال الحشر شرق منطقة جازان، بعد استمرار نشوبها لليوم الثالث على التوالي، وبعدما تعذر وصول فرق الدفاع المدني، وهو ما استنفر عدداً من الأهالي بجبال الحشر لإخمادها.

وتفصيلاً، شارك عدد من المتطوعين من سكان جبال الحشر اليوم ومنذ ساعات الفجر الأولى، في إخماد حريق نشب في غابات جبل الصليل، والذي استمر قرابة ثلاثة أيام في منطقة شديدة الوعورة.

وصباح اليوم، عزم شباب من مركز الجانبة وجبال الحشر على إطفاء الحريق الممتد، وأطلقوا مبادرة ضمت عدداً كبيراً من الأهالي بلغ قرابة 50 رجلاً وجمعية سواعد جازان التطوعية، وشاركوا في المبادرة بدعم ومتابعة وإشراف من مركز الدفاع المدني بجبال الحشر، وبالفعل تمكنوا من أداء مهمتهم.

ويعتبر جبل "الصليل" محمية طبيعية للأهالي ومرعى لمواشيهم، إضافة لما تحتويه من أشجار معمرة مثل: التالوق والعرعر والزيتون البري، وتشكل طبيعة بكراً لمناحل المواطنين ومواشيهم.

وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ طمأن الجميع حول الحريق الذي اشتعل بإحدى القمم الوعرة بجبال الحشر، مؤكداً أن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:03 PM

شاهد.. جهود كبيرة تنتهي بالسيطرة على حريق غابات جبال الحشر شرق جازان

بمبادرة من متطوعين وأهالٍ و"سواعد التطوعية" وبمتابعة الدفاع المدني

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محمد المواسي - الرياض
3
858

سيطر متطوعون وأهالٍ، بمتابعة الدفاع المدني، على حرائق جبل "الصليل" بمركز جبال الحشر شرق منطقة جازان، بعد استمرار نشوبها لليوم الثالث على التوالي، وبعدما تعذر وصول فرق الدفاع المدني، وهو ما استنفر عدداً من الأهالي بجبال الحشر لإخمادها.

وتفصيلاً، شارك عدد من المتطوعين من سكان جبال الحشر اليوم ومنذ ساعات الفجر الأولى، في إخماد حريق نشب في غابات جبل الصليل، والذي استمر قرابة ثلاثة أيام في منطقة شديدة الوعورة.

وصباح اليوم، عزم شباب من مركز الجانبة وجبال الحشر على إطفاء الحريق الممتد، وأطلقوا مبادرة ضمت عدداً كبيراً من الأهالي بلغ قرابة 50 رجلاً وجمعية سواعد جازان التطوعية، وشاركوا في المبادرة بدعم ومتابعة وإشراف من مركز الدفاع المدني بجبال الحشر، وبالفعل تمكنوا من أداء مهمتهم.

ويعتبر جبل "الصليل" محمية طبيعية للأهالي ومرعى لمواشيهم، إضافة لما تحتويه من أشجار معمرة مثل: التالوق والعرعر والزيتون البري، وتشكل طبيعة بكراً لمناحل المواطنين ومواشيهم.

وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ طمأن الجميع حول الحريق الذي اشتعل بإحدى القمم الوعرة بجبال الحشر، مؤكداً أن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع.

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