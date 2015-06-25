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بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل

استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي؛ لحصولها ‏على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى ‏لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد ‏روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبد السلام العامر.‏

ونوه نائب أمير منطقة حائل إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، ‏مشيدًا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.‏

وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية ‏المتابعة لها، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية. ‏

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي؛ لحصولها ‏على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى ‏لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد ‏روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبد السلام العامر.‏

ونوه نائب أمير منطقة حائل إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، ‏مشيدًا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.‏

وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية ‏المتابعة لها، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية. ‏

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:34 PM

بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي؛ لحصولها ‏على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى ‏لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد ‏روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبد السلام العامر.‏

ونوه نائب أمير منطقة حائل إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، ‏مشيدًا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.‏

وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية ‏المتابعة لها، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية. ‏

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