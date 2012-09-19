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الاتحاد الآسيوي: لاعب "النصر" علي الحسن يحصد جائزة نجم المستقبل

تَمَكّن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر علي الحسن، من الفوز بجائزة نجم المستقبل؛ حيث كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، عن أفضل لاعب شاب، في دوري أبطال آسيا، خلال دور الـ16 من البطولة.

وتَنافس لاعب النصر علي الحسن، مع لي سيونغ مو، لاعب بوهانغ ستليرز الكوري، على حصد الجائزة؛ نظرًا للمستوى المميز الذي قدماه في ثمن نهائي البطولة.

وحصد "الحسن" الجائزة بعد أن حقق 73% من الأصوات مقابل 27% للاعب الكوري، في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على "تويتر".

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الاتحاد الآسيوي: لاعب "النصر" علي الحسن يحصد جائزة نجم المستقبل
سبق

تَمَكّن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر علي الحسن، من الفوز بجائزة نجم المستقبل؛ حيث كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، عن أفضل لاعب شاب، في دوري أبطال آسيا، خلال دور الـ16 من البطولة.

وتَنافس لاعب النصر علي الحسن، مع لي سيونغ مو، لاعب بوهانغ ستليرز الكوري، على حصد الجائزة؛ نظرًا للمستوى المميز الذي قدماه في ثمن نهائي البطولة.

وحصد "الحسن" الجائزة بعد أن حقق 73% من الأصوات مقابل 27% للاعب الكوري، في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على "تويتر".

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
05:33 PM

الاتحاد الآسيوي: لاعب "النصر" علي الحسن يحصد جائزة نجم المستقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَمَكّن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر علي الحسن، من الفوز بجائزة نجم المستقبل؛ حيث كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، عن أفضل لاعب شاب، في دوري أبطال آسيا، خلال دور الـ16 من البطولة.

وتَنافس لاعب النصر علي الحسن، مع لي سيونغ مو، لاعب بوهانغ ستليرز الكوري، على حصد الجائزة؛ نظرًا للمستوى المميز الذي قدماه في ثمن نهائي البطولة.

وحصد "الحسن" الجائزة بعد أن حقق 73% من الأصوات مقابل 27% للاعب الكوري، في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على "تويتر".

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