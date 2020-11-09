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كورونا في العراق.. 3184 إصابة جديدة و53 وفاة و3305 حالات شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 501733 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11380, فيما سُجلت 3305 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 432233 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58120, منهم 376 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق.. 3184 إصابة جديدة و53 وفاة و3305 حالات شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 501733 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11380, فيما سُجلت 3305 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 432233 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58120, منهم 376 يرقدون في العناية المركزة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
06:08 PM

كورونا في العراق.. 3184 إصابة جديدة و53 وفاة و3305 حالات شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 501733 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11380, فيما سُجلت 3305 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 432233 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58120, منهم 376 يرقدون في العناية المركزة.

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