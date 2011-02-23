"الموارد البشرية بمكة" توقع مذكرة تعاون مع عمادة خدمة المجتمع بجامعة المؤسس

بهدف تنوع نشاط القطاع التعليمي ورفع مستوى الإسهام في الإنفاق الاجتماعي

وقَّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز؛ لدعم وزيادة إسهام القطاع التعليمي في المسؤولية الاجتماعية، وذلك بمقر الفرع بجدة.

وتهدف مذكرة التعاون التي جرى توقيعها من قبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهد رشيد بن رقوش، وعميد خدمة المجتمع، الدكتور حسن بن عبدالله الزهراني، إلى تنوع نشاط القطاع التعليمي ورفع مستوى الإسهام في الإنفاق الاجتماعي، ودعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية، ضمن رؤية ٢٠٣٠، والعمل على إبراز أثر مبادرات قطاع التعليم في المجتمع وتغطية احتياجات سوق العمل .