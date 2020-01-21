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"شرطة الشرقية" توقف مواطنًا أطلق النار على مركبة عائلية بالظهران

الحادث أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة اثنتَيْن أخريَيْن وقائد المركبة

صرَّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس مواطنًا ثلاثينيًّا؛ وذلك بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، أسفر عن وفاة فتاة، وإصابة اثنتَيْن، وجميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة (من الجنسية الهندية).

وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابتَيْن إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

المنطقة الشرقية الظهران المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية إطلاق النار على مركبة عائلية بالظهران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الشرقية" توقف مواطنًا أطلق النار على مركبة عائلية بالظهران
سبق

صرَّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس مواطنًا ثلاثينيًّا؛ وذلك بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، أسفر عن وفاة فتاة، وإصابة اثنتَيْن، وجميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة (من الجنسية الهندية).

وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابتَيْن إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:20 PM
اخر تعديل
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:41 PM

"شرطة الشرقية" توقف مواطنًا أطلق النار على مركبة عائلية بالظهران

الحادث أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة اثنتَيْن أخريَيْن وقائد المركبة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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2,800

صرَّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس مواطنًا ثلاثينيًّا؛ وذلك بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، أسفر عن وفاة فتاة، وإصابة اثنتَيْن، وجميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة (من الجنسية الهندية).

وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابتَيْن إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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