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بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات

‫دعتهم للدخول على "جدارة".. أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي.

وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.

وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين:

أسماء المقبولين "رجال"
https://bit.ly/3t1LKbx

أسماء المقبولين "نساء"
https://bit.ly/3u3r4RX

وزارة الدفاع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات
سبق

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي.

وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.

وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين:

أسماء المقبولين "رجال"
https://bit.ly/3t1LKbx

أسماء المقبولين "نساء"
https://bit.ly/3u3r4RX

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
07:30 PM

بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات

‫دعتهم للدخول على "جدارة".. أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
5,551

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي.

وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.

وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين:

أسماء المقبولين "رجال"
https://bit.ly/3t1LKbx

أسماء المقبولين "نساء"
https://bit.ly/3u3r4RX

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