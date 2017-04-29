أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي. وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها. وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها. ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين: أسماء المقبولين "رجال" https://bit.ly/3t1LKbx أسماء المقبولين "نساء" https://bit.ly/3u3r4RX

بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات فهد الغبيوي سبق 2021-04-29 أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي.



وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.



وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها.



ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين:



أسماء المقبولين "رجال"

https://bit.ly/3t1LKbx



أسماء المقبولين "نساء"

https://bit.ly/3u3r4RX

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 07:30 PM

بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات ‫دعتهم للدخول على "جدارة".. أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها





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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي.



وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.



وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها.



ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين:



أسماء المقبولين "رجال"

https://bit.ly/3t1LKbx



أسماء المقبولين "نساء"

https://bit.ly/3u3r4RX