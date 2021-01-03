النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"التعليم": ختام أعمال برنامج "مدرب الأداء" في مجالي التخطيط ومؤشرات الأداء

قالت: تستهدف تعزيز قدرات منسوبي الوزارة وترسيخ ثقافة قياس الأداء

اختتمت وزارة التعليم ممثلةً بمكتب تحقيق الرؤية بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، أخيراً، أعمال برنامج مدرب الأداء في منظومة التعليم، الذي استهدف تعزيز قدرات منسوبي الوزارة في عمليات التخطيط، وترسيخ ثقافة قياس الأداء.

وأوضح المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم د.عاطف بن محمد العمري؛ أنّ البرنامج التدريبي نُفّذ انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على تنمية وتطوير قدرات منسوبيها وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث كان الهدف من البرنامج رفع كفاءة منسوبي الوزارة في مجال عمليات تخطيط وإدارة الإستراتيجيات، وتأسيس مؤشرات الأداء الرئيسة وتطبيقاتها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ تنفيذ مثل هذه البرامج يحظى بدعم كبير من معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ؛ كونها مطلباً أساسيّاً من متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الأعمال.

وأضاف، أن عمليات التأهيل والتطوير هي إحدى أهمّ وسائل رفع كفاءة العنصر البشري في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع التعليم الذي يُعدّ العنصر البشري أساسه وجوهره، والمنطلقَ الأكثر أهميّة للارتقاء به ورفع جودة مخرجاته وتحسين نواتج التعلّم فيه، موضحاً أن نشر ثقافة قياس الأداء يعمل على تعزيز المسؤوليات ويرفع مستوى الشفافية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة.

من جانبه، قال مدير إدارة الأداء في مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة د. عبدالعزيز بن سعد الشهري: "إن البرنامج جاء منسجماً مع توجهات المملكة التنموية ورؤاها الإستراتيجية، وقدم فرصةً مهمة لمنسوبي الوزارة لمواكبة آخر المستجدات في مجال الإستراتيجيات ومؤشرات الأداء اللذين يعدّان عنصرين مهمين لنجاح مختلف الأجهزة والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال مراقبة الأداء فيها لضمان توجيه الجهود وحشد الإمكانات نحو تحقيق الأهداف والوقوف المبكّر على أي تحديات ومعالجتها"، مثمّناً للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة جهوده الحثيثة لتمكين منسوبي الجهات الحكومية من ثقافة التخطيط الإستراتيجي، وبناء قدراتهم في مجال قياس الأداء.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": ختام أعمال برنامج "مدرب الأداء" في مجالي التخطيط ومؤشرات الأداء
سبق

اختتمت وزارة التعليم ممثلةً بمكتب تحقيق الرؤية بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، أخيراً، أعمال برنامج مدرب الأداء في منظومة التعليم، الذي استهدف تعزيز قدرات منسوبي الوزارة في عمليات التخطيط، وترسيخ ثقافة قياس الأداء.

وأوضح المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم د.عاطف بن محمد العمري؛ أنّ البرنامج التدريبي نُفّذ انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على تنمية وتطوير قدرات منسوبيها وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث كان الهدف من البرنامج رفع كفاءة منسوبي الوزارة في مجال عمليات تخطيط وإدارة الإستراتيجيات، وتأسيس مؤشرات الأداء الرئيسة وتطبيقاتها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ تنفيذ مثل هذه البرامج يحظى بدعم كبير من معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ؛ كونها مطلباً أساسيّاً من متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الأعمال.

وأضاف، أن عمليات التأهيل والتطوير هي إحدى أهمّ وسائل رفع كفاءة العنصر البشري في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع التعليم الذي يُعدّ العنصر البشري أساسه وجوهره، والمنطلقَ الأكثر أهميّة للارتقاء به ورفع جودة مخرجاته وتحسين نواتج التعلّم فيه، موضحاً أن نشر ثقافة قياس الأداء يعمل على تعزيز المسؤوليات ويرفع مستوى الشفافية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة.

من جانبه، قال مدير إدارة الأداء في مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة د. عبدالعزيز بن سعد الشهري: "إن البرنامج جاء منسجماً مع توجهات المملكة التنموية ورؤاها الإستراتيجية، وقدم فرصةً مهمة لمنسوبي الوزارة لمواكبة آخر المستجدات في مجال الإستراتيجيات ومؤشرات الأداء اللذين يعدّان عنصرين مهمين لنجاح مختلف الأجهزة والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال مراقبة الأداء فيها لضمان توجيه الجهود وحشد الإمكانات نحو تحقيق الأهداف والوقوف المبكّر على أي تحديات ومعالجتها"، مثمّناً للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة جهوده الحثيثة لتمكين منسوبي الجهات الحكومية من ثقافة التخطيط الإستراتيجي، وبناء قدراتهم في مجال قياس الأداء.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
01:53 PM

"التعليم": ختام أعمال برنامج "مدرب الأداء" في مجالي التخطيط ومؤشرات الأداء

قالت: تستهدف تعزيز قدرات منسوبي الوزارة وترسيخ ثقافة قياس الأداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
367

اختتمت وزارة التعليم ممثلةً بمكتب تحقيق الرؤية بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، أخيراً، أعمال برنامج مدرب الأداء في منظومة التعليم، الذي استهدف تعزيز قدرات منسوبي الوزارة في عمليات التخطيط، وترسيخ ثقافة قياس الأداء.

وأوضح المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم د.عاطف بن محمد العمري؛ أنّ البرنامج التدريبي نُفّذ انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على تنمية وتطوير قدرات منسوبيها وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث كان الهدف من البرنامج رفع كفاءة منسوبي الوزارة في مجال عمليات تخطيط وإدارة الإستراتيجيات، وتأسيس مؤشرات الأداء الرئيسة وتطبيقاتها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ تنفيذ مثل هذه البرامج يحظى بدعم كبير من معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ؛ كونها مطلباً أساسيّاً من متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الأعمال.

وأضاف، أن عمليات التأهيل والتطوير هي إحدى أهمّ وسائل رفع كفاءة العنصر البشري في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع التعليم الذي يُعدّ العنصر البشري أساسه وجوهره، والمنطلقَ الأكثر أهميّة للارتقاء به ورفع جودة مخرجاته وتحسين نواتج التعلّم فيه، موضحاً أن نشر ثقافة قياس الأداء يعمل على تعزيز المسؤوليات ويرفع مستوى الشفافية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة.

من جانبه، قال مدير إدارة الأداء في مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة د. عبدالعزيز بن سعد الشهري: "إن البرنامج جاء منسجماً مع توجهات المملكة التنموية ورؤاها الإستراتيجية، وقدم فرصةً مهمة لمنسوبي الوزارة لمواكبة آخر المستجدات في مجال الإستراتيجيات ومؤشرات الأداء اللذين يعدّان عنصرين مهمين لنجاح مختلف الأجهزة والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال مراقبة الأداء فيها لضمان توجيه الجهود وحشد الإمكانات نحو تحقيق الأهداف والوقوف المبكّر على أي تحديات ومعالجتها"، مثمّناً للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة جهوده الحثيثة لتمكين منسوبي الجهات الحكومية من ثقافة التخطيط الإستراتيجي، وبناء قدراتهم في مجال قياس الأداء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة