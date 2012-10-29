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"زين" ترفع تغطيتها لشبكة الـ(5G) إلى 50 مدينة بأكثر من 4600 برج

مع تحديث لخرائطها الشفافة للتغطية بإضافة بقيق والجبيل وحفر الباطن

أعلنت "زين السعودية" عن إضافتها 3 مدن جديدة هي بقيق والجبيل وحفر الباطن، إلى خريطة خدمات الجيل الخامس (5G). ومع هذه الإضافة الجديدة يرتفع عدد مناطق ومدن المملكة التي تغطيها شبكة الشركة للجيل الخامس (5G) إلى 50 مدينة عبر أكثر من 4600 برج.

وأصبح بإمكان المدن الثلاث الجديدة التمتّع بخدمات رقمية فائقة السرعة والجودة، والتي من شأنها أن تعزّز التحوّل الرقمي في المملكة، وبالتالي الارتقاء بجودة حياة أبناء هذه المدن وقاطنيها من خلال تعزيز الترابط رقمياً، والاستعداد لمرحلة أكثر ابتكاراً وتفوّقاً في مختلف المجالات، ويتزامن توسّع تغطية شبكة "زين السعودية" للجيل الخامس لـ50 مدينة في المملكة، مع إطلاق الشركة سلسلة هواتف iPhone 12 التي تتميّز بدعمها لتقنية الجيل الخامس (5G).

وفي هذا السياق أشار الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى؛ إلى أن "خطة الانتشار والتوسّع الجغرافي لشبكة زين السعودية للجيل الخامس (5G) ترتكز على استراتيجية واضحة تتمثّل في إيصال خدمات هذا الجيل إلى كل زاوية وبقعة في المملكة بما يضمن حصول المواطنين والمقيمين على أحدث خدمات الاتصالات والإنترنت وأكثرها تطوراً وكفاءةً، وهذا ما سينعكس بلا شك، إيجابياً على جودة حياتهم.

وأضاف المهندس المفدى أن النقلة النوعية التي تحدثها شركة زين السعودية تمثّل ثورة رائدة في البنية التحتية للاتصالات عبر المملكة، وسيكون لها أثرٌ مهمٌ على كل الجوانب الاقتصادية والخدماتية للمجتمع، وبما يدعم جهود التحوّل الرقمي الشامل في المملكة ويسرّع في تحقيق التنوّع الاقتصادي، وفقاً لرؤية المملكة 2030".

وشدد المفدى على التزام الشركة معياري الشفافية والمصداقية تجاه عملائها كافة، ولا سيما منذ إطلاقها شبكة الجيل الخامس؛ وذلك بما يضمن تزويدهم بأدق المعلومات لناحية تغطية خدمات الجيل الخامس في جميع المناطق والمدن، والتي تتيح مدى ومستوى التغطية المتوفّرة في المنطقة التي يحددها العميل من خلال خرائط تفاعلية تفصيلية نشرتها الشركة عبر موقعها الإلكتروني منذ اليوم الأول، ويتم تحديثها أسبوعياً.

يُذكر أن "زين السعودية"، وبفضل تميّزها في نشر شبكة الجيل الخامس وجودة خدماتها، غطّت جميع المناطق الإدارية بالمملكة، متصدرةً المركز الأوّل في 12 من أصل 13 منطقة، ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ووفقاً للتقرير عينه، سجّلت شبكة الجيل الخامس من "زين السعودية" أسرع زمن في الوصول إلى تطبيقي Zoom ومايكروسوفت Teams، واحتلت أيضاً المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب إلكترونية، بحسب التقرير، شملت: Fortnite، FIFA20، APEX، وLeague Legends.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زين" ترفع تغطيتها لشبكة الـ(5G) إلى 50 مدينة بأكثر من 4600 برج
سبق

أعلنت "زين السعودية" عن إضافتها 3 مدن جديدة هي بقيق والجبيل وحفر الباطن، إلى خريطة خدمات الجيل الخامس (5G). ومع هذه الإضافة الجديدة يرتفع عدد مناطق ومدن المملكة التي تغطيها شبكة الشركة للجيل الخامس (5G) إلى 50 مدينة عبر أكثر من 4600 برج.

وأصبح بإمكان المدن الثلاث الجديدة التمتّع بخدمات رقمية فائقة السرعة والجودة، والتي من شأنها أن تعزّز التحوّل الرقمي في المملكة، وبالتالي الارتقاء بجودة حياة أبناء هذه المدن وقاطنيها من خلال تعزيز الترابط رقمياً، والاستعداد لمرحلة أكثر ابتكاراً وتفوّقاً في مختلف المجالات، ويتزامن توسّع تغطية شبكة "زين السعودية" للجيل الخامس لـ50 مدينة في المملكة، مع إطلاق الشركة سلسلة هواتف iPhone 12 التي تتميّز بدعمها لتقنية الجيل الخامس (5G).

وفي هذا السياق أشار الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى؛ إلى أن "خطة الانتشار والتوسّع الجغرافي لشبكة زين السعودية للجيل الخامس (5G) ترتكز على استراتيجية واضحة تتمثّل في إيصال خدمات هذا الجيل إلى كل زاوية وبقعة في المملكة بما يضمن حصول المواطنين والمقيمين على أحدث خدمات الاتصالات والإنترنت وأكثرها تطوراً وكفاءةً، وهذا ما سينعكس بلا شك، إيجابياً على جودة حياتهم.

وأضاف المهندس المفدى أن النقلة النوعية التي تحدثها شركة زين السعودية تمثّل ثورة رائدة في البنية التحتية للاتصالات عبر المملكة، وسيكون لها أثرٌ مهمٌ على كل الجوانب الاقتصادية والخدماتية للمجتمع، وبما يدعم جهود التحوّل الرقمي الشامل في المملكة ويسرّع في تحقيق التنوّع الاقتصادي، وفقاً لرؤية المملكة 2030".

وشدد المفدى على التزام الشركة معياري الشفافية والمصداقية تجاه عملائها كافة، ولا سيما منذ إطلاقها شبكة الجيل الخامس؛ وذلك بما يضمن تزويدهم بأدق المعلومات لناحية تغطية خدمات الجيل الخامس في جميع المناطق والمدن، والتي تتيح مدى ومستوى التغطية المتوفّرة في المنطقة التي يحددها العميل من خلال خرائط تفاعلية تفصيلية نشرتها الشركة عبر موقعها الإلكتروني منذ اليوم الأول، ويتم تحديثها أسبوعياً.

يُذكر أن "زين السعودية"، وبفضل تميّزها في نشر شبكة الجيل الخامس وجودة خدماتها، غطّت جميع المناطق الإدارية بالمملكة، متصدرةً المركز الأوّل في 12 من أصل 13 منطقة، ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ووفقاً للتقرير عينه، سجّلت شبكة الجيل الخامس من "زين السعودية" أسرع زمن في الوصول إلى تطبيقي Zoom ومايكروسوفت Teams، واحتلت أيضاً المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب إلكترونية، بحسب التقرير، شملت: Fortnite، FIFA20، APEX، وLeague Legends.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
07:21 PM

"زين" ترفع تغطيتها لشبكة الـ(5G) إلى 50 مدينة بأكثر من 4600 برج

مع تحديث لخرائطها الشفافة للتغطية بإضافة بقيق والجبيل وحفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "زين السعودية" عن إضافتها 3 مدن جديدة هي بقيق والجبيل وحفر الباطن، إلى خريطة خدمات الجيل الخامس (5G). ومع هذه الإضافة الجديدة يرتفع عدد مناطق ومدن المملكة التي تغطيها شبكة الشركة للجيل الخامس (5G) إلى 50 مدينة عبر أكثر من 4600 برج.

وأصبح بإمكان المدن الثلاث الجديدة التمتّع بخدمات رقمية فائقة السرعة والجودة، والتي من شأنها أن تعزّز التحوّل الرقمي في المملكة، وبالتالي الارتقاء بجودة حياة أبناء هذه المدن وقاطنيها من خلال تعزيز الترابط رقمياً، والاستعداد لمرحلة أكثر ابتكاراً وتفوّقاً في مختلف المجالات، ويتزامن توسّع تغطية شبكة "زين السعودية" للجيل الخامس لـ50 مدينة في المملكة، مع إطلاق الشركة سلسلة هواتف iPhone 12 التي تتميّز بدعمها لتقنية الجيل الخامس (5G).

وفي هذا السياق أشار الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى؛ إلى أن "خطة الانتشار والتوسّع الجغرافي لشبكة زين السعودية للجيل الخامس (5G) ترتكز على استراتيجية واضحة تتمثّل في إيصال خدمات هذا الجيل إلى كل زاوية وبقعة في المملكة بما يضمن حصول المواطنين والمقيمين على أحدث خدمات الاتصالات والإنترنت وأكثرها تطوراً وكفاءةً، وهذا ما سينعكس بلا شك، إيجابياً على جودة حياتهم.

وأضاف المهندس المفدى أن النقلة النوعية التي تحدثها شركة زين السعودية تمثّل ثورة رائدة في البنية التحتية للاتصالات عبر المملكة، وسيكون لها أثرٌ مهمٌ على كل الجوانب الاقتصادية والخدماتية للمجتمع، وبما يدعم جهود التحوّل الرقمي الشامل في المملكة ويسرّع في تحقيق التنوّع الاقتصادي، وفقاً لرؤية المملكة 2030".

وشدد المفدى على التزام الشركة معياري الشفافية والمصداقية تجاه عملائها كافة، ولا سيما منذ إطلاقها شبكة الجيل الخامس؛ وذلك بما يضمن تزويدهم بأدق المعلومات لناحية تغطية خدمات الجيل الخامس في جميع المناطق والمدن، والتي تتيح مدى ومستوى التغطية المتوفّرة في المنطقة التي يحددها العميل من خلال خرائط تفاعلية تفصيلية نشرتها الشركة عبر موقعها الإلكتروني منذ اليوم الأول، ويتم تحديثها أسبوعياً.

يُذكر أن "زين السعودية"، وبفضل تميّزها في نشر شبكة الجيل الخامس وجودة خدماتها، غطّت جميع المناطق الإدارية بالمملكة، متصدرةً المركز الأوّل في 12 من أصل 13 منطقة، ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ووفقاً للتقرير عينه، سجّلت شبكة الجيل الخامس من "زين السعودية" أسرع زمن في الوصول إلى تطبيقي Zoom ومايكروسوفت Teams، واحتلت أيضاً المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب إلكترونية، بحسب التقرير، شملت: Fortnite، FIFA20، APEX، وLeague Legends.

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