النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن" لقناة "ABC" الأمريكية: أخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 إذا سمحت صحته بذلك.

وخلال مقابلة مع ديفيد موير بثتها قناة "ABC" الأمريكية قال بايدن: "نعم أخطط للترشح.. لكن انظر، أنا أحترم القدَر كثيرًا؛ لقد تدخل القَدَر في حياتي مرات عديدة. إذا كنت في صحة جيدة، سأشارك مرة أخرى".

وسأل "موير" بايدن، الذي سيبلغ 81 عامًا في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة، عما إذا كان سيرشح نفسه حتى لو كان ذلك يعني إعادة المنافسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ابتسم قبل الرد: "أنت تحاول إغرائي الآن".

وأضاف: "بالتأكيد، لماذا لا أنافس دونالد ترامب إذا كان هو المرشح؟"، وأشار إلى أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

وجو بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، تم تنصيبه في 20 يناير 2021 خلفًا لدونالد ترامب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن" لقناة "ABC" الأمريكية: أخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 إذا سمحت صحته بذلك.

وخلال مقابلة مع ديفيد موير بثتها قناة "ABC" الأمريكية قال بايدن: "نعم أخطط للترشح.. لكن انظر، أنا أحترم القدَر كثيرًا؛ لقد تدخل القَدَر في حياتي مرات عديدة. إذا كنت في صحة جيدة، سأشارك مرة أخرى".

وسأل "موير" بايدن، الذي سيبلغ 81 عامًا في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة، عما إذا كان سيرشح نفسه حتى لو كان ذلك يعني إعادة المنافسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ابتسم قبل الرد: "أنت تحاول إغرائي الآن".

وأضاف: "بالتأكيد، لماذا لا أنافس دونالد ترامب إذا كان هو المرشح؟"، وأشار إلى أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

وجو بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، تم تنصيبه في 20 يناير 2021 خلفًا لدونالد ترامب.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
08:41 AM

"بايدن" لقناة "ABC" الأمريكية: أخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
519

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 إذا سمحت صحته بذلك.

وخلال مقابلة مع ديفيد موير بثتها قناة "ABC" الأمريكية قال بايدن: "نعم أخطط للترشح.. لكن انظر، أنا أحترم القدَر كثيرًا؛ لقد تدخل القَدَر في حياتي مرات عديدة. إذا كنت في صحة جيدة، سأشارك مرة أخرى".

وسأل "موير" بايدن، الذي سيبلغ 81 عامًا في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة، عما إذا كان سيرشح نفسه حتى لو كان ذلك يعني إعادة المنافسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ابتسم قبل الرد: "أنت تحاول إغرائي الآن".

وأضاف: "بالتأكيد، لماذا لا أنافس دونالد ترامب إذا كان هو المرشح؟"، وأشار إلى أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

وجو بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، تم تنصيبه في 20 يناير 2021 خلفًا لدونالد ترامب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,809
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,928
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,555
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,468

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة