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أمير حائل يعايد منسوبي الإمارة ويشدّد على العمل الجاد والمخلص

شدّد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، على وكلاء ومدراء العموم بالإمارة، على مضاعفة الجهود والعمل الجاد والمخلص للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.

جاء ذلك أثناء استقباله لهم اليوم بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442هـ بعد العودة إلى العمل بعد إجازة العيد.

وكان أمير حائل شدَّد في السابق عبر مقطع فيديو أثناء اجتماعه مع منسوبي الإمارة، على أهمية كسر جميع الحواجز بينه وبين الموظفين، وعلى أن يؤدي جميع الموظفين عملهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن تقصير الموظف سينعكس بالسلب على أمير المنطقة.

وقال أمير حائل لهم خلال الاجتماع السابق:"أعينوني بقوة.. أعينوني على الحق.. كونوا خير.. كونوا ميزان عدل".

أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير حائل يعايد منسوبي الإمارة ويشدّد على العمل الجاد والمخلص
سبق

شدّد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، على وكلاء ومدراء العموم بالإمارة، على مضاعفة الجهود والعمل الجاد والمخلص للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.

جاء ذلك أثناء استقباله لهم اليوم بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442هـ بعد العودة إلى العمل بعد إجازة العيد.

وكان أمير حائل شدَّد في السابق عبر مقطع فيديو أثناء اجتماعه مع منسوبي الإمارة، على أهمية كسر جميع الحواجز بينه وبين الموظفين، وعلى أن يؤدي جميع الموظفين عملهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن تقصير الموظف سينعكس بالسلب على أمير المنطقة.

وقال أمير حائل لهم خلال الاجتماع السابق:"أعينوني بقوة.. أعينوني على الحق.. كونوا خير.. كونوا ميزان عدل".

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
07:08 PM

أمير حائل يعايد منسوبي الإمارة ويشدّد على العمل الجاد والمخلص

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,393

شدّد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، على وكلاء ومدراء العموم بالإمارة، على مضاعفة الجهود والعمل الجاد والمخلص للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.

جاء ذلك أثناء استقباله لهم اليوم بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442هـ بعد العودة إلى العمل بعد إجازة العيد.

وكان أمير حائل شدَّد في السابق عبر مقطع فيديو أثناء اجتماعه مع منسوبي الإمارة، على أهمية كسر جميع الحواجز بينه وبين الموظفين، وعلى أن يؤدي جميع الموظفين عملهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن تقصير الموظف سينعكس بالسلب على أمير المنطقة.

وقال أمير حائل لهم خلال الاجتماع السابق:"أعينوني بقوة.. أعينوني على الحق.. كونوا خير.. كونوا ميزان عدل".

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