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فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 415481 والوفيات 31095

سجلت فرنسا 10593 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في البلاد، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم 415481 إصابة.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 50 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 31095 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة
سبق

سجلت فرنسا 10593 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في البلاد، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم 415481 إصابة.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 50 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 31095 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:16 AM

فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 415481 والوفيات 31095

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فرنسا 10593 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في البلاد، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم 415481 إصابة.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 50 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 31095 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

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