العراق يبني سياجًا أمنيًا إسمنتيًا على طول حدوده مع سوريا

"ناظم" أكد استمرار الحكومة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية

أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، أن مجلس الوزراء وافق، اليوم (الثلاثاء)، على تمويل وزارة الداخلية بناء سياج أمني إسمنتي على الحدود مع سوريا.

وأكد "ناظم" خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة العراقية مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار إلى أن المجلس استمع لنائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود للاطلاع على الموقف الأمني.