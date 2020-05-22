"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على منطقة جازان

مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.