النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. جسم معدني كاد أن يودي بحياة طفل في الطائف

أجريت له عملية جراحية عاجلة بمجمع الملك فيصل الطبي

تمكّن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج جسم معدني من الشُّعَب الهوائية لطفل عمره 10 سنوات، بعد حدوث انسداد جزئي بالمجرى الهوائي نتيجة دخول هذا الجسم المعدني أثناء لعب الطفل بهذه القطعة المعدنية.

وقال المتحدث باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": "على الفور تم دخول الطفل إلى قسم العمليات بعد تحضيره وإبلاغه بخطورة الموقف، وخصوصاً المضاعفات الوارد حدوثها أثناء استخراج الجسم المعدني؛ حيث أنه كان من الممكن حدوث قطع في المجرى الهوائي أثناء الاستخراج ولكن تم استخراج الجسم بنجاح ولله الحمد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. جسم معدني كاد أن يودي بحياة طفل في الطائف
سبق

تمكّن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج جسم معدني من الشُّعَب الهوائية لطفل عمره 10 سنوات، بعد حدوث انسداد جزئي بالمجرى الهوائي نتيجة دخول هذا الجسم المعدني أثناء لعب الطفل بهذه القطعة المعدنية.

وقال المتحدث باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": "على الفور تم دخول الطفل إلى قسم العمليات بعد تحضيره وإبلاغه بخطورة الموقف، وخصوصاً المضاعفات الوارد حدوثها أثناء استخراج الجسم المعدني؛ حيث أنه كان من الممكن حدوث قطع في المجرى الهوائي أثناء الاستخراج ولكن تم استخراج الجسم بنجاح ولله الحمد".

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
05:20 PM

شاهد.. جسم معدني كاد أن يودي بحياة طفل في الطائف

أجريت له عملية جراحية عاجلة بمجمع الملك فيصل الطبي

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
4,531

تمكّن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج جسم معدني من الشُّعَب الهوائية لطفل عمره 10 سنوات، بعد حدوث انسداد جزئي بالمجرى الهوائي نتيجة دخول هذا الجسم المعدني أثناء لعب الطفل بهذه القطعة المعدنية.

وقال المتحدث باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": "على الفور تم دخول الطفل إلى قسم العمليات بعد تحضيره وإبلاغه بخطورة الموقف، وخصوصاً المضاعفات الوارد حدوثها أثناء استخراج الجسم المعدني؛ حيث أنه كان من الممكن حدوث قطع في المجرى الهوائي أثناء الاستخراج ولكن تم استخراج الجسم بنجاح ولله الحمد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,596
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,076
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة