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تجمع طبي: الحوكمة الصحية ستسهم في الارتقاء واستدامة القطاع

تستهدف تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد وتحسين رفاهية أفراد المجتمعات

واصل اللقاء التفاعلي لمؤتمر الحوكمة اليوم جلساته العلمية لليوم الثاني والأخير بكلمة ترحيبية لوزير الصحة الأسبق ورئيس الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة الدكتور حمد بن عبدالله المانع بالمشاركين الخبراء في اللقاء التفاعلي، داعيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تثري الساحة الطبية.

وأوضح رئيس اللجنة العليا ومشرف عام المؤتمر، نائب رئيس الأكاديمية العربية للحوكمة البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن المشاركون في جلسات اليوم العلمية دعوا إلى ضرورة تعزيز مفهوم الحوكمة في منظومة الخدمات الصحية ودورها في تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأكد البروفيسور خوجة، أن الجلسات العلمية أكدت أن الهدف من الحوكمة هو تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد وتحسين رفاهية أفراد المجتمعات، لذلك فإن الحوكمة تعتبر أحد أهم الركائز التي تقوم عليها إدارات الخدمات الصحية لتحقيق أهدافها الإدارية والفنية وتحسين جودة ونوعية خدماتها.

من جانبهم كشف المشاركون في سياق محاضراتهم أن تعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي سيسهم في الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة.

ولفتوا خلال أوراق أعمالهم إلى أن مبادرة حوكمة القطاع الصحي تهدف إلى تمكين القطاعات الصحية في جميع دول العالم من القيام بعملها المتمثل بتنظيم التشريعات ومراقبة الجهات المعنية في القطاع لتوفير استدامة وشفافية في النظام الصحي مما يسهم في الوقت ذاته في تقليل الأعباء وتسهيل القيام بأدوارها المناطة بها كمشرع ومنظم للقطاع الصحي.

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تجمع طبي: الحوكمة الصحية ستسهم في الارتقاء واستدامة القطاع
سبق

واصل اللقاء التفاعلي لمؤتمر الحوكمة اليوم جلساته العلمية لليوم الثاني والأخير بكلمة ترحيبية لوزير الصحة الأسبق ورئيس الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة الدكتور حمد بن عبدالله المانع بالمشاركين الخبراء في اللقاء التفاعلي، داعيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تثري الساحة الطبية.

وأوضح رئيس اللجنة العليا ومشرف عام المؤتمر، نائب رئيس الأكاديمية العربية للحوكمة البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن المشاركون في جلسات اليوم العلمية دعوا إلى ضرورة تعزيز مفهوم الحوكمة في منظومة الخدمات الصحية ودورها في تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأكد البروفيسور خوجة، أن الجلسات العلمية أكدت أن الهدف من الحوكمة هو تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد وتحسين رفاهية أفراد المجتمعات، لذلك فإن الحوكمة تعتبر أحد أهم الركائز التي تقوم عليها إدارات الخدمات الصحية لتحقيق أهدافها الإدارية والفنية وتحسين جودة ونوعية خدماتها.

من جانبهم كشف المشاركون في سياق محاضراتهم أن تعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي سيسهم في الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة.

ولفتوا خلال أوراق أعمالهم إلى أن مبادرة حوكمة القطاع الصحي تهدف إلى تمكين القطاعات الصحية في جميع دول العالم من القيام بعملها المتمثل بتنظيم التشريعات ومراقبة الجهات المعنية في القطاع لتوفير استدامة وشفافية في النظام الصحي مما يسهم في الوقت ذاته في تقليل الأعباء وتسهيل القيام بأدوارها المناطة بها كمشرع ومنظم للقطاع الصحي.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
05:10 PM

تجمع طبي: الحوكمة الصحية ستسهم في الارتقاء واستدامة القطاع

تستهدف تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد وتحسين رفاهية أفراد المجتمعات

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عبدالله الراجحي - جدة
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واصل اللقاء التفاعلي لمؤتمر الحوكمة اليوم جلساته العلمية لليوم الثاني والأخير بكلمة ترحيبية لوزير الصحة الأسبق ورئيس الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة الدكتور حمد بن عبدالله المانع بالمشاركين الخبراء في اللقاء التفاعلي، داعيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تثري الساحة الطبية.

وأوضح رئيس اللجنة العليا ومشرف عام المؤتمر، نائب رئيس الأكاديمية العربية للحوكمة البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن المشاركون في جلسات اليوم العلمية دعوا إلى ضرورة تعزيز مفهوم الحوكمة في منظومة الخدمات الصحية ودورها في تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأكد البروفيسور خوجة، أن الجلسات العلمية أكدت أن الهدف من الحوكمة هو تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد وتحسين رفاهية أفراد المجتمعات، لذلك فإن الحوكمة تعتبر أحد أهم الركائز التي تقوم عليها إدارات الخدمات الصحية لتحقيق أهدافها الإدارية والفنية وتحسين جودة ونوعية خدماتها.

من جانبهم كشف المشاركون في سياق محاضراتهم أن تعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي سيسهم في الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة.

ولفتوا خلال أوراق أعمالهم إلى أن مبادرة حوكمة القطاع الصحي تهدف إلى تمكين القطاعات الصحية في جميع دول العالم من القيام بعملها المتمثل بتنظيم التشريعات ومراقبة الجهات المعنية في القطاع لتوفير استدامة وشفافية في النظام الصحي مما يسهم في الوقت ذاته في تقليل الأعباء وتسهيل القيام بأدوارها المناطة بها كمشرع ومنظم للقطاع الصحي.

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