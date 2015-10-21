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"فايزر": الجرعة التنشيطية تعزز فاعلية اللقاح ضد "كورونا" و"دلتا"

يعيد رفع الحماية إلى 95.6% ضد الفيروس

خلصت بيانات نشرتها شركتا فايزر الأميركية وبيونتك الألمانية بعد دراسة كبيرة، اليوم (الخميس)، إلى أن إعطاء جرعة معززة من اللقاح الذي طورته الشركتان للوقاية من "كوفيد – 19" أعاد الفاعلية بنسبة 95.6 في المائة ضد الفيروس المسبب للمرض بما في ذلك سلالة "دلتا" المتحورة منه.

وذكرت الشركتان أن التجربة، التي لم تراجعها جهات أخرى، أُجريت على عشرة آلاف مشارك أعمارهم 16 عاماً فما فوق وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة، وفقاً لـ"رويترز".

وجاءت نتائج التجربة غداة تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات "كوفيد – 19"، التي تنتجها شركتا مودرنا وجونسون أند جونسون، وتوصيتها الأميركيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن اللقاح، الذي جرى تلقيحهم به أساساً كجرعة تنشيطية.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير باستخدام جرعات تنشيطية من لقاح فايزر- بيونتك بعد ستة أشهر على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، وذلك لزيادة الحماية للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وكذلك المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة ومن يتعرضون للفيروس خلال عملهم.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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"فايزر": الجرعة التنشيطية تعزز فاعلية اللقاح ضد "كورونا" و"دلتا"
سبق

خلصت بيانات نشرتها شركتا فايزر الأميركية وبيونتك الألمانية بعد دراسة كبيرة، اليوم (الخميس)، إلى أن إعطاء جرعة معززة من اللقاح الذي طورته الشركتان للوقاية من "كوفيد – 19" أعاد الفاعلية بنسبة 95.6 في المائة ضد الفيروس المسبب للمرض بما في ذلك سلالة "دلتا" المتحورة منه.

وذكرت الشركتان أن التجربة، التي لم تراجعها جهات أخرى، أُجريت على عشرة آلاف مشارك أعمارهم 16 عاماً فما فوق وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة، وفقاً لـ"رويترز".

وجاءت نتائج التجربة غداة تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات "كوفيد – 19"، التي تنتجها شركتا مودرنا وجونسون أند جونسون، وتوصيتها الأميركيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن اللقاح، الذي جرى تلقيحهم به أساساً كجرعة تنشيطية.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير باستخدام جرعات تنشيطية من لقاح فايزر- بيونتك بعد ستة أشهر على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، وذلك لزيادة الحماية للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وكذلك المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة ومن يتعرضون للفيروس خلال عملهم.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
09:23 PM

"فايزر": الجرعة التنشيطية تعزز فاعلية اللقاح ضد "كورونا" و"دلتا"

يعيد رفع الحماية إلى 95.6% ضد الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلصت بيانات نشرتها شركتا فايزر الأميركية وبيونتك الألمانية بعد دراسة كبيرة، اليوم (الخميس)، إلى أن إعطاء جرعة معززة من اللقاح الذي طورته الشركتان للوقاية من "كوفيد – 19" أعاد الفاعلية بنسبة 95.6 في المائة ضد الفيروس المسبب للمرض بما في ذلك سلالة "دلتا" المتحورة منه.

وذكرت الشركتان أن التجربة، التي لم تراجعها جهات أخرى، أُجريت على عشرة آلاف مشارك أعمارهم 16 عاماً فما فوق وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة، وفقاً لـ"رويترز".

وجاءت نتائج التجربة غداة تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات "كوفيد – 19"، التي تنتجها شركتا مودرنا وجونسون أند جونسون، وتوصيتها الأميركيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن اللقاح، الذي جرى تلقيحهم به أساساً كجرعة تنشيطية.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير باستخدام جرعات تنشيطية من لقاح فايزر- بيونتك بعد ستة أشهر على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، وذلك لزيادة الحماية للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وكذلك المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة ومن يتعرضون للفيروس خلال عملهم.

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