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الجيش الوطني الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

اثنان منهما فوق مدينة بني وليد والثالثة قربها

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم (السبت)، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد، التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كيلومترًا، في اتجاه الجنوب الغربي.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الدفاع الجوي استهدف طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من مدينة بني وليد.

وأضافت أن الدفاع الجوي استهدف طائرتين مسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الوطني الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة
سبق

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم (السبت)، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد، التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كيلومترًا، في اتجاه الجنوب الغربي.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الدفاع الجوي استهدف طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من مدينة بني وليد.

وأضافت أن الدفاع الجوي استهدف طائرتين مسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
09:33 PM

الجيش الوطني الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

اثنان منهما فوق مدينة بني وليد والثالثة قربها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم (السبت)، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد، التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كيلومترًا، في اتجاه الجنوب الغربي.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الدفاع الجوي استهدف طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من مدينة بني وليد.

وأضافت أن الدفاع الجوي استهدف طائرتين مسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما.

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