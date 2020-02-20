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الإطاحة بشاحنة محملة باللحوم الفاسدة بنقطة تفتيش مدخل الطائف

تسليمها إلى "بلدية الجنوب" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها

ضبطَ رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بطريق الطائف - الباحة، مركبة من نوع دينا "ثلاجة"، تفتقد لأبسط الشروط الصحية؛ من حيث سلامة الحفظ، أثناء محاولتها الدخول عبر مدخل الطائف الجنوبي والقادمة من جازان، مُخزن بداخلها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، يقودها وافدٌ من جنسية آسيوية.

وقبل دخول المركبة تم استيقافها من قِبل رجال مركز الضبط الأمني، وبتفتيشها عُثر على اللحوم الفاسدة والتي كان يرغب في نقلها لداخل الطائف، حيث جرى تسليمها وفقًا لمحضر الضبط لجهة الاختصاص "بلدية جنوب الطائف" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

الطائف أمن الطرق مركز الضبط الأمني بطريق الطائف - الباحة اللحوم الفاسدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بشاحنة محملة باللحوم الفاسدة بنقطة تفتيش مدخل الطائف
سبق

ضبطَ رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بطريق الطائف - الباحة، مركبة من نوع دينا "ثلاجة"، تفتقد لأبسط الشروط الصحية؛ من حيث سلامة الحفظ، أثناء محاولتها الدخول عبر مدخل الطائف الجنوبي والقادمة من جازان، مُخزن بداخلها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، يقودها وافدٌ من جنسية آسيوية.

وقبل دخول المركبة تم استيقافها من قِبل رجال مركز الضبط الأمني، وبتفتيشها عُثر على اللحوم الفاسدة والتي كان يرغب في نقلها لداخل الطائف، حيث جرى تسليمها وفقًا لمحضر الضبط لجهة الاختصاص "بلدية جنوب الطائف" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:57 AM

الإطاحة بشاحنة محملة باللحوم الفاسدة بنقطة تفتيش مدخل الطائف

تسليمها إلى "بلدية الجنوب" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها

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فهد العتيبي - الطائف
4
2,229

ضبطَ رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بطريق الطائف - الباحة، مركبة من نوع دينا "ثلاجة"، تفتقد لأبسط الشروط الصحية؛ من حيث سلامة الحفظ، أثناء محاولتها الدخول عبر مدخل الطائف الجنوبي والقادمة من جازان، مُخزن بداخلها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، يقودها وافدٌ من جنسية آسيوية.

وقبل دخول المركبة تم استيقافها من قِبل رجال مركز الضبط الأمني، وبتفتيشها عُثر على اللحوم الفاسدة والتي كان يرغب في نقلها لداخل الطائف، حيث جرى تسليمها وفقًا لمحضر الضبط لجهة الاختصاص "بلدية جنوب الطائف" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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