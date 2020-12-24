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"الثقافي المصري" بالرياض يبحث كيفية مواجهة سلالات "كورونا"

خلال ندوة أقيمت مساء أمس برعاية سفير مصر لدى المملكة

نظّم أقام المكتب الثقافي المصري بالرياض مساء امس الأربعاء، ندوة حول كيفية مواجهة التحور في سلالات "كورونا"، برعاية السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، وتحت إشراف الدكتور عمرو عمران الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بالمملكة.

وشارك في الندوة، الأستاذ الدكتور أيمن السعيد رمضان أستاذ علم الأوبئة والفيروسات بجامعة الملك سعود والكاتب الصحفي صبحي شبانة مدير مكتب مؤسسة روزا ليوسف بالسعودية متحدثا ومديرا للحوار، وذلك بحضور نخبة ضمت كوكبة من العلماء والأطباء والباحثين والدبلوماسيين والإعلاميين وعدد من أبناء ورموز الجالية المصرية بالمملكة.

وأشاد "عمران"، في كلمته الترحيبية بالتجربة المصرية التي سبقت بها دول العالم بفضل استراتيجيتها التي اعتمدت على مواجهة تداعيات كورونا لا الهروب منها، مؤكداً أن الحكومة المصرية أدارت أزمة كورونا بعلم وفكر ورؤية وموضوعية.

وأشار إلى أن النهج المصري في مواجهة فيروس كورونا جعل العالم يقتفى خطاها بعد أن أثبتت نجاحها وفاعليتها بفضل السيناريو الذي طبقته الدولة، منذ البداية والذي اعتمد على الحظر الجزئي في فترات محدودة مع التوعية الشاملة وفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية وفتح الاقتصاد، والعمل في ظل إجراءات احترازية أفضل وأجدى وأكثر وقاية من الكسل والخمول والحجر الذي يصيب الناس بأمراض أخطر من كورونا مثل الجوع والفقر والسمنة والضغط.

وقال "عمران": العالم ينتظر ويترقب ويعلق آماله على اللقاحات العديدة التي تم الموافقة عليها أخيراً في القضاء على فيروس كورونا أو على الأقل الحد من تفشيه، بعد أن عاش العالم عاماً كاملاً يعاني من وباء فيروس كورونا الذي غيّر أنماط حياة الشعوب، وأوقف دوران عجلات التنمية، وعطل دواليب حركة الاقتصاد العالمي الذي تكبد خسائر هائلة.

من جانبه، قال "شبانة": العالم شهد في الأسابيع الأخيرة موجة فيروسية جديدة تسببت في ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة المتحدة؛ بسبب وجود طفرة جينيه جديدة أنتجت فيروسا متحورا يتسم بسرعة انتقال المرض وبشدة العدوى التي تزيد بنسبة 70% عن عدوى فيروس كوفيد – 19 الأصلي لوجود تغيّرات جوهريّة في الأحماض الأمينية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافي المصري" بالرياض يبحث كيفية مواجهة سلالات "كورونا"
سبق

نظّم أقام المكتب الثقافي المصري بالرياض مساء امس الأربعاء، ندوة حول كيفية مواجهة التحور في سلالات "كورونا"، برعاية السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، وتحت إشراف الدكتور عمرو عمران الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بالمملكة.

وشارك في الندوة، الأستاذ الدكتور أيمن السعيد رمضان أستاذ علم الأوبئة والفيروسات بجامعة الملك سعود والكاتب الصحفي صبحي شبانة مدير مكتب مؤسسة روزا ليوسف بالسعودية متحدثا ومديرا للحوار، وذلك بحضور نخبة ضمت كوكبة من العلماء والأطباء والباحثين والدبلوماسيين والإعلاميين وعدد من أبناء ورموز الجالية المصرية بالمملكة.

وأشاد "عمران"، في كلمته الترحيبية بالتجربة المصرية التي سبقت بها دول العالم بفضل استراتيجيتها التي اعتمدت على مواجهة تداعيات كورونا لا الهروب منها، مؤكداً أن الحكومة المصرية أدارت أزمة كورونا بعلم وفكر ورؤية وموضوعية.

وأشار إلى أن النهج المصري في مواجهة فيروس كورونا جعل العالم يقتفى خطاها بعد أن أثبتت نجاحها وفاعليتها بفضل السيناريو الذي طبقته الدولة، منذ البداية والذي اعتمد على الحظر الجزئي في فترات محدودة مع التوعية الشاملة وفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية وفتح الاقتصاد، والعمل في ظل إجراءات احترازية أفضل وأجدى وأكثر وقاية من الكسل والخمول والحجر الذي يصيب الناس بأمراض أخطر من كورونا مثل الجوع والفقر والسمنة والضغط.

وقال "عمران": العالم ينتظر ويترقب ويعلق آماله على اللقاحات العديدة التي تم الموافقة عليها أخيراً في القضاء على فيروس كورونا أو على الأقل الحد من تفشيه، بعد أن عاش العالم عاماً كاملاً يعاني من وباء فيروس كورونا الذي غيّر أنماط حياة الشعوب، وأوقف دوران عجلات التنمية، وعطل دواليب حركة الاقتصاد العالمي الذي تكبد خسائر هائلة.

من جانبه، قال "شبانة": العالم شهد في الأسابيع الأخيرة موجة فيروسية جديدة تسببت في ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة المتحدة؛ بسبب وجود طفرة جينيه جديدة أنتجت فيروسا متحورا يتسم بسرعة انتقال المرض وبشدة العدوى التي تزيد بنسبة 70% عن عدوى فيروس كوفيد – 19 الأصلي لوجود تغيّرات جوهريّة في الأحماض الأمينية.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
02:32 PM

"الثقافي المصري" بالرياض يبحث كيفية مواجهة سلالات "كورونا"

خلال ندوة أقيمت مساء أمس برعاية سفير مصر لدى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم أقام المكتب الثقافي المصري بالرياض مساء امس الأربعاء، ندوة حول كيفية مواجهة التحور في سلالات "كورونا"، برعاية السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، وتحت إشراف الدكتور عمرو عمران الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بالمملكة.

وشارك في الندوة، الأستاذ الدكتور أيمن السعيد رمضان أستاذ علم الأوبئة والفيروسات بجامعة الملك سعود والكاتب الصحفي صبحي شبانة مدير مكتب مؤسسة روزا ليوسف بالسعودية متحدثا ومديرا للحوار، وذلك بحضور نخبة ضمت كوكبة من العلماء والأطباء والباحثين والدبلوماسيين والإعلاميين وعدد من أبناء ورموز الجالية المصرية بالمملكة.

وأشاد "عمران"، في كلمته الترحيبية بالتجربة المصرية التي سبقت بها دول العالم بفضل استراتيجيتها التي اعتمدت على مواجهة تداعيات كورونا لا الهروب منها، مؤكداً أن الحكومة المصرية أدارت أزمة كورونا بعلم وفكر ورؤية وموضوعية.

وأشار إلى أن النهج المصري في مواجهة فيروس كورونا جعل العالم يقتفى خطاها بعد أن أثبتت نجاحها وفاعليتها بفضل السيناريو الذي طبقته الدولة، منذ البداية والذي اعتمد على الحظر الجزئي في فترات محدودة مع التوعية الشاملة وفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية وفتح الاقتصاد، والعمل في ظل إجراءات احترازية أفضل وأجدى وأكثر وقاية من الكسل والخمول والحجر الذي يصيب الناس بأمراض أخطر من كورونا مثل الجوع والفقر والسمنة والضغط.

وقال "عمران": العالم ينتظر ويترقب ويعلق آماله على اللقاحات العديدة التي تم الموافقة عليها أخيراً في القضاء على فيروس كورونا أو على الأقل الحد من تفشيه، بعد أن عاش العالم عاماً كاملاً يعاني من وباء فيروس كورونا الذي غيّر أنماط حياة الشعوب، وأوقف دوران عجلات التنمية، وعطل دواليب حركة الاقتصاد العالمي الذي تكبد خسائر هائلة.

من جانبه، قال "شبانة": العالم شهد في الأسابيع الأخيرة موجة فيروسية جديدة تسببت في ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة المتحدة؛ بسبب وجود طفرة جينيه جديدة أنتجت فيروسا متحورا يتسم بسرعة انتقال المرض وبشدة العدوى التي تزيد بنسبة 70% عن عدوى فيروس كوفيد – 19 الأصلي لوجود تغيّرات جوهريّة في الأحماض الأمينية.

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