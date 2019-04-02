أمير الرياض يُكَرّم "سبق".. ويؤكد: معهد الإدارة ركن أساسي في مسيرة التنمية الإدارية

خلال رعايته لحفل الخريج والوظيفة الـ٢٣

تصوير/ وليد النغيثر

كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس الاثنين، صحيفة "سبق" الإلكترونية بدرع تكريمي؛ لرعايتها إعلاميًّا حفل الخريج والوظيفة الـ٢٣ لمعهد الإدارة العامة، الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي، واستلم الدرع التكريمي نائبُ رئيس التحرير الزميل شقران الرشيدي.

وبهذه المناسبة، أعرب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عن سعادته بمشاركة خريجي وخريجات معهد الإدارة العامة حفل تخرجهم، وقال: "حقيقة أشعر بالسعادة لوجودي بهذا الحفل مع الخريجين والخريحات، وأهنئ الجميع بهذه المناسبة، ويسعدني أن أؤكد أن معهد الإدارة العامة يُعد ركنًا أساسيًّا في مسيرة التنمية الإدارية، ويحظى بدعم قيادتنا الرشيدة التي أوكلت هذه الحقيبة على وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ومدير عام المعهد الدكتور مشبب القحطاني".

وأضاف سموه: "يُعد المعهد بمثابة منطلق للإدارة في المملكة، وأرجو أن يؤسس على منهج واضح كل الدورات القادمة التي تحتاج إليها الأجهزة الحكومية، وأن يجري استطلاع متكامل مع الأجهزة الحكومية بشأن الدورات المفيدة؛ حتى يستطيع الموظفون أن يعيدوا تأهيل أنفسهم من جديد لأن العلم لا يتوقف".

يُذكر أن عدد خريجي وخريجات البرامج الإعدادية بالمعهد، هذا العام بلغ (1.569) خريجًا وخريجة في (23) تخصصًا؛ منهم (970) خريجًا في المركز الرئيسي للمعهد بالرياض، و(202) خريج في فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، و(190) خريجًا في فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، و(207) خريجات في الفرع النسوي للمعهد بالرياض، وحصل هؤلاء الخريجون والخريجات على شهادة الدبلوم في (23) برنامجًا إعداديًّا؛ منها: (8) برامج لحملة الشهادة الثانوية، و(15) برنامجًا لحملة الشهادة الجامعية. وبلغ عدد ما تلقوْه من عروض وظيفية (5617) فرصة وظيفية. وسوف ينظم المعهد -إلى جانب حفل الافتتاح- لقاءً مصاحبًا يستضيف خلاله عددًا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من أصحاب الخبرات والتجارب المميزة؛ لإلقاء الضوء على متطلبات سوق العمل من الكفاءات والكوادر المؤهلة، وسبل النجاح في العمل، وكذلك استعراض التجارب المميزة لأولئك المسؤولين، وأهم الدروس المستفادة والنصائح التي يقدمونها للمقبلين على الانخراط في سوق العمل. كما ينظم المعهد معرضًا للتوظيف يلتقي فيه الدارسون والخريجون والخريجات مع مسؤولي التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة المشاركة؛ للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة والتقديم عليها مباشرة؛ فيما ينظم المعهد عددًا من الورش التدريبية للخريجين والخريجات في أساليب كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلات التوظيف، وقراءة وتحليل عقود العمل، والتسويق المهني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتميز في بيئة العمل التنافسية، وأهمية الحصول على الشهادات المهنية في التطور الوظيفي.