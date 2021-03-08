3 أندية سعودية تتصدر تصنيف أغنى الأندية العربية.. و"مفاجأة " لأندية مصر

حسب إحصائيات "ترانسفير ماركت"

يفضّل عدد كبير من اللاعبين المتميزين اللعب في الأندية ذات القيمة التسويقية الأكبر، لاستطاعتهم ضخّ أموالاً كبيرة، وهو ما ظهر جلياً في خطف عدد من الأندية السعودية لبعض اللاعبين البارزين بفضل مواردهم المالية.

وحسب موقع " سكاي نيوز عربية"، يؤكد موقع "ترانسفير ماركت" أن الأندية السعودية تسيطر على صدارة الأندية العربية بفضل الموارد المالية الضخمة، بينما جاءا طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير "الأهلي والزمالك" في المركزين الثامن والخامس عشر.

الأندية السعودية تتصدر

فقد حلّ نادي الأهلي السعودي المعروف بـ"الإمبراطور وقلعة الكؤوس" في مقدمة الأندية العربية من حيث القيمة السوقية بـ 45.70 مليون يورو، غير أن ذلك لم يشفع للفريق حتى الآن في تصدر الدوري السعودي، الذي يحتل فيه المركز الرابع بـ 35 نقطة بعد مُضي 22 جولة.

وفي المركز الثاني جاء نادي النصر السعودي صاحب المركز السابع في الدوري السعودي بـ30 نقطة بعد أن لعب نفس عدد مباريات الأهلي، بـ 44.03 مليون يورو.

وفي المركز الثالث جاء نادي الهلال السعودي بقيمة 43.68 مليون يورو، ولكن ما قام به مجلس إدارة الفريق بات واضحاً، حيث إن الفريق ينافس على الدوري السعودي ويحتل المركز الثاني بـ42 نقطة وتفصله 3 نقاط فقط عن صاحب الصدارة.

واحتل الفريق القطري "الدحيل" المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 33.13 مليون يورو، ولكن موقف الفريق في الدوري المحلي بات صعباً بعد فقدان العديد من النقاط خلال الـ 18 جولة، التي لعبهم الفريق واحتل من خلالهم المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن صاحب المركز الأول السد وبفارق مباراة أقل للفريق المتصدر.

وفي المركز الخامس جاء فريق الشباب السعودي متصدر الدوري المحلي بـ45 نقطة، بقيمة وصلت إلى 31.85 مليون يورو، لتكون التدعيمات التي قام بها مجلس الإدارة خير عون للفريق حتى الآن في رحلة التتويج بالدوري.

وفي المركز السادس جاء فريق اتحاد جدة السعودي صاحب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة، بقيمة 30.65 مليون يورو.

وفي المركز السابع جاء فريق السد القطري، متصدر الدوري المحلي بلا هزيمة حتى الآن بـ47 نقطة، بقيمة 27.63 مليون يورو.



أندية مصر والإمارات

واحتل بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة وصاحب برونزية كأس العالم للأندية مؤخراً النادي الأهلي المركز الثامن بـ 25.50 مليون يورو، وينتظر الفريق عدد من المباريات المؤجلة في الدوري المحلي، وفي حال فوزه بها جميعاً يتصدر جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك.

وفي المركز التاسع جاء أول تصنيف لفريق إماراتي، وهو العين بقيمة تسويقية بلغت 24.25 مليون يورو، غير أن الفريق المتأخر في جدول الترتيب بعد أن احتل المركز السادس بات مطالباً الفوز في المباريات المقبلة دون أي نزيف للنقاط، للدخول في دائرة المنافسة من جديد.

وفي المركز العاشر من حيث القيمة التسويقية لأكثر الأندية العربية جاء فريق شباب الأهلي الإماراتي الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الجدول المحلي بقيمة بلغت 22.90 مليون يورو.

أما مفاجأة الأندية المصرية فجاءت مع تفوق نادي بيراميدز على متصدر الدوري المصري حالياً الزمالك واحتل بيراميدز المركز الحادي عشر في قائمة الأندية العربية الأعلى من حيث القيمة التسويقية بـ 20.95 مليون يورو، غير أنّ الفريق الذي تأسس عام 2008 تحت مسمى الأسيوطي يعاني في الدوري المحلي ويحتل المركز الثاني بـ25 نقطة مع لعب مباراتين أكثر من الزمالك المتصدر و5 مباريات من الأهلي صاحب المركز الثالث في الترتيب.

وفي المركز الثاني عشر حل الاتفاق السعودي بقيمة 20.63 مليون يورو، والجزيرة الإماراتي في المركز الثالث عشر بقيمة 20.23 مليون يورو وفي المركز الرابع عشر جاء نادي الشارقة الإماراتي بقيمة 20.18 مليون يورو.

وفي المركز الخامس عشر جاء نادي الزمالك المصري، متصدر الدوري المحلي بقيمة تسويقية بلغت 19.45 مليون يورو، ولكن الفريق الأبيض يعاني مؤخراً من أزمات مالية ضربت النادي وتسببت بعدم القدرة على التجديد للعناصر الأساسية.