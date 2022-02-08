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أمانة الرياض توفر مركبات لنقل زوار مقبرة أم الحمام

ضمن برامجها الهادفة لتطوير الخدمات المقدمة للسكان

وفّرت أمانة منطقة الرياض مركبات لنقل زوار مقبرة أم الحمام، في إطار برامجها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للسكان داخل مقابر العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أن الخدمة متاحة للجميع في مقبرة أم الحمام التي لا تسمح طرقها الداخلية باستيعاب مركبات الزوار، لذلك حركة على توفير مركبات ذات حجم صغير يمكنها من التنقل بسهولة في كافة المواقع داخل المقبرة.

وأكدت أنها مستمرة في تطوير الخدمات داخل نطاق المقابر وبما ييسر إمكانية الوصول إليها مع مراعاة الضوابط الشرعية، وبما يضمن إكرام الموتى.

تأتي جهود أمانة منطقة الرياض متكاملة مع برامج ومبادرات التطوير التي تشهدها العاصمة في شتى المجالات، وبما ينسجم مع مستهدفات القطاع البلدي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.

أمانة الرياض مقبرة أم الحمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض توفر مركبات لنقل زوار مقبرة أم الحمام
سبق

وفّرت أمانة منطقة الرياض مركبات لنقل زوار مقبرة أم الحمام، في إطار برامجها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للسكان داخل مقابر العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أن الخدمة متاحة للجميع في مقبرة أم الحمام التي لا تسمح طرقها الداخلية باستيعاب مركبات الزوار، لذلك حركة على توفير مركبات ذات حجم صغير يمكنها من التنقل بسهولة في كافة المواقع داخل المقبرة.

وأكدت أنها مستمرة في تطوير الخدمات داخل نطاق المقابر وبما ييسر إمكانية الوصول إليها مع مراعاة الضوابط الشرعية، وبما يضمن إكرام الموتى.

تأتي جهود أمانة منطقة الرياض متكاملة مع برامج ومبادرات التطوير التي تشهدها العاصمة في شتى المجالات، وبما ينسجم مع مستهدفات القطاع البلدي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
05:24 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
09:03 PM

أمانة الرياض توفر مركبات لنقل زوار مقبرة أم الحمام

ضمن برامجها الهادفة لتطوير الخدمات المقدمة للسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,538

وفّرت أمانة منطقة الرياض مركبات لنقل زوار مقبرة أم الحمام، في إطار برامجها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للسكان داخل مقابر العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أن الخدمة متاحة للجميع في مقبرة أم الحمام التي لا تسمح طرقها الداخلية باستيعاب مركبات الزوار، لذلك حركة على توفير مركبات ذات حجم صغير يمكنها من التنقل بسهولة في كافة المواقع داخل المقبرة.

وأكدت أنها مستمرة في تطوير الخدمات داخل نطاق المقابر وبما ييسر إمكانية الوصول إليها مع مراعاة الضوابط الشرعية، وبما يضمن إكرام الموتى.

تأتي جهود أمانة منطقة الرياض متكاملة مع برامج ومبادرات التطوير التي تشهدها العاصمة في شتى المجالات، وبما ينسجم مع مستهدفات القطاع البلدي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

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