ويأتي ذلك التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.

تستمر مناورات تمرين "مخالب الصقر" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية.

استمرار مناورات "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-21 تستمر مناورات تمرين "مخالب الصقر" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية.

ويأتي ذلك التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.



21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 12:01 AM

استمرار مناورات "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة والرماية غير المباشرة





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تستمر مناورات تمرين "مخالب الصقر" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية.



ويأتي ذلك التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.

