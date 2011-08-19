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"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين

"أوستن" ليس لديّ القدرة حاليًا على توسيع نطاق العمليات داخل العاصمة الأفغانية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن قوات بلاده لا تستطيع حاليًا مساعدة من يريدون الوصول لمطار كابل لإجلائهم من هناك لأنها تركز جهودها على تأمين المطار ذاته، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح أوستن للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون): "سنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة محاولات تهدئة الصراع وتأمين سبل عبور لهم للوصول للمطار. ليس لديّ القدرة حاليًا على الخروج وتوسيع نطاق العمليات الحالية إلى داخل كابل".

وقالت دبلوماسية أمريكية بارزة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع من طالبان السماح للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بالرحيل بأمان، في أعقاب تقارير تفيد بأن الحركة التي تسيطر الآن على البلاد تمنع المواطنين من الوصول إلى المطار.

وقال أوستن إن بلاده ليست راضية عن عدد من يتم إجلاؤهم حاليًا، وأضاف: "من الواضح أننا لم نقترب حتى من الهدف الذي نريده فيما يتعلق بعدد من يخرجون".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا سبل تسريع وتيرة عمليات الإجلاء للأمريكيين واللاجئين مع فريق الأمن القومي، الأربعاء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن القوات الأمريكية التي تؤمّن عمليات الإجلاء من مطار كابل أطلقت بعض الأعيرة النارية في الهواء خلال الليل في مسعى للسيطرة على الحشود، لكن ليست هناك مؤشرات على سقوط ضحايا أو وقوع إصابات بسبب ذلك.

وقال أوستن إن هناك نحو 4500 جندي أمريكي في العاصمة الأفغانية حاليًا، لكن "ليست هناك أي عمليات عدائية مع طالبان، وخطوط التواصل مع قادة الحركة لا تزال مفتوحة".

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في الإفادة الصحفية ذاتها وهو يقف بجوار أوستن، إن تقارير المخابرات لم تشر إلى أن الحكومة والقوات الأفغانية ستنهار خلال 11 يومًا فحسب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين
سبق

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن قوات بلاده لا تستطيع حاليًا مساعدة من يريدون الوصول لمطار كابل لإجلائهم من هناك لأنها تركز جهودها على تأمين المطار ذاته، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح أوستن للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون): "سنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة محاولات تهدئة الصراع وتأمين سبل عبور لهم للوصول للمطار. ليس لديّ القدرة حاليًا على الخروج وتوسيع نطاق العمليات الحالية إلى داخل كابل".

وقالت دبلوماسية أمريكية بارزة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع من طالبان السماح للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بالرحيل بأمان، في أعقاب تقارير تفيد بأن الحركة التي تسيطر الآن على البلاد تمنع المواطنين من الوصول إلى المطار.

وقال أوستن إن بلاده ليست راضية عن عدد من يتم إجلاؤهم حاليًا، وأضاف: "من الواضح أننا لم نقترب حتى من الهدف الذي نريده فيما يتعلق بعدد من يخرجون".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا سبل تسريع وتيرة عمليات الإجلاء للأمريكيين واللاجئين مع فريق الأمن القومي، الأربعاء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن القوات الأمريكية التي تؤمّن عمليات الإجلاء من مطار كابل أطلقت بعض الأعيرة النارية في الهواء خلال الليل في مسعى للسيطرة على الحشود، لكن ليست هناك مؤشرات على سقوط ضحايا أو وقوع إصابات بسبب ذلك.

وقال أوستن إن هناك نحو 4500 جندي أمريكي في العاصمة الأفغانية حاليًا، لكن "ليست هناك أي عمليات عدائية مع طالبان، وخطوط التواصل مع قادة الحركة لا تزال مفتوحة".

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في الإفادة الصحفية ذاتها وهو يقف بجوار أوستن، إن تقارير المخابرات لم تشر إلى أن الحكومة والقوات الأفغانية ستنهار خلال 11 يومًا فحسب.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
01:54 AM

"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين

"أوستن" ليس لديّ القدرة حاليًا على توسيع نطاق العمليات داخل العاصمة الأفغانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن قوات بلاده لا تستطيع حاليًا مساعدة من يريدون الوصول لمطار كابل لإجلائهم من هناك لأنها تركز جهودها على تأمين المطار ذاته، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح أوستن للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون): "سنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة محاولات تهدئة الصراع وتأمين سبل عبور لهم للوصول للمطار. ليس لديّ القدرة حاليًا على الخروج وتوسيع نطاق العمليات الحالية إلى داخل كابل".

وقالت دبلوماسية أمريكية بارزة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع من طالبان السماح للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بالرحيل بأمان، في أعقاب تقارير تفيد بأن الحركة التي تسيطر الآن على البلاد تمنع المواطنين من الوصول إلى المطار.

وقال أوستن إن بلاده ليست راضية عن عدد من يتم إجلاؤهم حاليًا، وأضاف: "من الواضح أننا لم نقترب حتى من الهدف الذي نريده فيما يتعلق بعدد من يخرجون".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا سبل تسريع وتيرة عمليات الإجلاء للأمريكيين واللاجئين مع فريق الأمن القومي، الأربعاء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن القوات الأمريكية التي تؤمّن عمليات الإجلاء من مطار كابل أطلقت بعض الأعيرة النارية في الهواء خلال الليل في مسعى للسيطرة على الحشود، لكن ليست هناك مؤشرات على سقوط ضحايا أو وقوع إصابات بسبب ذلك.

وقال أوستن إن هناك نحو 4500 جندي أمريكي في العاصمة الأفغانية حاليًا، لكن "ليست هناك أي عمليات عدائية مع طالبان، وخطوط التواصل مع قادة الحركة لا تزال مفتوحة".

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في الإفادة الصحفية ذاتها وهو يقف بجوار أوستن، إن تقارير المخابرات لم تشر إلى أن الحكومة والقوات الأفغانية ستنهار خلال 11 يومًا فحسب.

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