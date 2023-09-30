"آل كليب" يحصل على الماجستير في الموارد البشرية

حصل علي بن حمد بن هادي آل كليب، على درجة الماجستير، من كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، في تخصص الموارد البشرية.

وتهنئ "سبق" "آل كليب" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.