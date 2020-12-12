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شاهد.. مقارنة فارقة تكشف نسب الإصابة بكورونا بين مَن أخذوا اللقاح وسواهم

عبر دراسة استمرت 28 أسبوعاً أشار إليها حساب "عش بصحة" نقلاً عن "FDR"

نشرت وزارة الصحة، نتائج دراسة توضح نسبة حالات الإصابة بين الذين لم يأخذوا #لقاح_كوفيد 19 والذين أخذوه خلال 28 أسبوعاً.

وأظهر الرسم البياني الفرق الكبير في عدد الإصابات؛ حيث ارتفعت نسبة الإصابات بين مَن لم يأخذوا اللقاح، في حين تراجعت الحالات بشدة بين مَن تعاطوا اللقاح ضد كورونا.

وأشار حساب "عش بصحة" التابع للوزارة الذي نشر اليوم هذه النتائج، إلى أنها نقلاً عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكان قد أكّد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أن البدء بتطعيم لقاح كورونا "فايزر بيونتيك" سيكون قبل نهاية عام 2020م.

وقال "جوخدار"؛ في مقابلة على القناة السعودية الأولى: "اللقاح تمت تجربته تجربة علمية سريرية متكاملة، وثبتت فاعليته، ولله الحمد".

وعن الوقت المتوقع للبدء باستخدام اللقاح، قال "جوخدار": "اللقاح تم تسجيله من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وسيتم توريد اللقاح للسعودية، وتقييم الشحنات التي تصل عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأيام القليلة المقبلة، وبإذن الله سيكون قبل نهاية عام 2020م".

يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، وافقت الليلة الماضية على لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ، وستوفر شركة "فايزر" في المرحلة الأولى، 100 مليون جرعة من هذا اللقاح لغاية حلول شهر مارس من العام الجديد.

وتنوي السلطات الامريكية المسؤولة البدء بإعطاء اللقاحات في غضون أيام قليلة، وسيكون أول من يتم تطعيمه هو الفرق الطبية وكبار السن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مقارنة فارقة تكشف نسب الإصابة بكورونا بين مَن أخذوا اللقاح وسواهم
سبق

نشرت وزارة الصحة، نتائج دراسة توضح نسبة حالات الإصابة بين الذين لم يأخذوا #لقاح_كوفيد 19 والذين أخذوه خلال 28 أسبوعاً.

وأظهر الرسم البياني الفرق الكبير في عدد الإصابات؛ حيث ارتفعت نسبة الإصابات بين مَن لم يأخذوا اللقاح، في حين تراجعت الحالات بشدة بين مَن تعاطوا اللقاح ضد كورونا.

وأشار حساب "عش بصحة" التابع للوزارة الذي نشر اليوم هذه النتائج، إلى أنها نقلاً عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكان قد أكّد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أن البدء بتطعيم لقاح كورونا "فايزر بيونتيك" سيكون قبل نهاية عام 2020م.

وقال "جوخدار"؛ في مقابلة على القناة السعودية الأولى: "اللقاح تمت تجربته تجربة علمية سريرية متكاملة، وثبتت فاعليته، ولله الحمد".

وعن الوقت المتوقع للبدء باستخدام اللقاح، قال "جوخدار": "اللقاح تم تسجيله من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وسيتم توريد اللقاح للسعودية، وتقييم الشحنات التي تصل عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأيام القليلة المقبلة، وبإذن الله سيكون قبل نهاية عام 2020م".

يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، وافقت الليلة الماضية على لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ، وستوفر شركة "فايزر" في المرحلة الأولى، 100 مليون جرعة من هذا اللقاح لغاية حلول شهر مارس من العام الجديد.

وتنوي السلطات الامريكية المسؤولة البدء بإعطاء اللقاحات في غضون أيام قليلة، وسيكون أول من يتم تطعيمه هو الفرق الطبية وكبار السن.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
01:48 PM

شاهد.. مقارنة فارقة تكشف نسب الإصابة بكورونا بين مَن أخذوا اللقاح وسواهم

عبر دراسة استمرت 28 أسبوعاً أشار إليها حساب "عش بصحة" نقلاً عن "FDR"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وزارة الصحة، نتائج دراسة توضح نسبة حالات الإصابة بين الذين لم يأخذوا #لقاح_كوفيد 19 والذين أخذوه خلال 28 أسبوعاً.

وأظهر الرسم البياني الفرق الكبير في عدد الإصابات؛ حيث ارتفعت نسبة الإصابات بين مَن لم يأخذوا اللقاح، في حين تراجعت الحالات بشدة بين مَن تعاطوا اللقاح ضد كورونا.

وأشار حساب "عش بصحة" التابع للوزارة الذي نشر اليوم هذه النتائج، إلى أنها نقلاً عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكان قد أكّد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أن البدء بتطعيم لقاح كورونا "فايزر بيونتيك" سيكون قبل نهاية عام 2020م.

وقال "جوخدار"؛ في مقابلة على القناة السعودية الأولى: "اللقاح تمت تجربته تجربة علمية سريرية متكاملة، وثبتت فاعليته، ولله الحمد".

وعن الوقت المتوقع للبدء باستخدام اللقاح، قال "جوخدار": "اللقاح تم تسجيله من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وسيتم توريد اللقاح للسعودية، وتقييم الشحنات التي تصل عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأيام القليلة المقبلة، وبإذن الله سيكون قبل نهاية عام 2020م".

يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، وافقت الليلة الماضية على لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ، وستوفر شركة "فايزر" في المرحلة الأولى، 100 مليون جرعة من هذا اللقاح لغاية حلول شهر مارس من العام الجديد.

وتنوي السلطات الامريكية المسؤولة البدء بإعطاء اللقاحات في غضون أيام قليلة، وسيكون أول من يتم تطعيمه هو الفرق الطبية وكبار السن.

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