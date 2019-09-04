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رسميًا تيسير الجاسم ينتقل إلى النصر الكويتي

أعلن نادي النصر الكويتي تعاقده مع تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي وفريق الأهلي والوحدة السابق في صفقة انتقال حر.

ونشر المركز الإعلامي للنادي الكويتي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها : "لاعب منتخب السعودية تيسير الجاسم يوقع للنصر الكويتي رسميًا".

كما كتب خالد شريدة المطيري رئيس مجلس إدارة نادي النصر الكويتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تم بحمد الله التوقيع مع لاعب خط الوسط بالمنتخب السعودي والنادي الأهلي تيسير الجاسم للعب مع نادي النصر الكويتي أتمنى له كل التوفيق مع زملائه اللاعبين".

ولعب الجاسم في صفوف الأهلي بين عامي 2004 وحتى 2019، وحقق معه عدة بطولات مثل كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك بالإضافة إلى لقب الدوري السعودي وكأس أندية الخليج وكأس السوبر السعودي.

وخاض الجاسم عدة تجارب بنظام الإعارة، كانت الأولى مع الغرافة القطري وقضى النصف الأول من الموسم الماضي معارًا إلى الوحدة قبل العودة إلى الأهلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا تيسير الجاسم ينتقل إلى النصر الكويتي
سبق

أعلن نادي النصر الكويتي تعاقده مع تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي وفريق الأهلي والوحدة السابق في صفقة انتقال حر.

ونشر المركز الإعلامي للنادي الكويتي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها : "لاعب منتخب السعودية تيسير الجاسم يوقع للنصر الكويتي رسميًا".

كما كتب خالد شريدة المطيري رئيس مجلس إدارة نادي النصر الكويتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تم بحمد الله التوقيع مع لاعب خط الوسط بالمنتخب السعودي والنادي الأهلي تيسير الجاسم للعب مع نادي النصر الكويتي أتمنى له كل التوفيق مع زملائه اللاعبين".

ولعب الجاسم في صفوف الأهلي بين عامي 2004 وحتى 2019، وحقق معه عدة بطولات مثل كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك بالإضافة إلى لقب الدوري السعودي وكأس أندية الخليج وكأس السوبر السعودي.

وخاض الجاسم عدة تجارب بنظام الإعارة، كانت الأولى مع الغرافة القطري وقضى النصف الأول من الموسم الماضي معارًا إلى الوحدة قبل العودة إلى الأهلي.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
10:15 PM

رسميًا تيسير الجاسم ينتقل إلى النصر الكويتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر الكويتي تعاقده مع تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي وفريق الأهلي والوحدة السابق في صفقة انتقال حر.

ونشر المركز الإعلامي للنادي الكويتي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها : "لاعب منتخب السعودية تيسير الجاسم يوقع للنصر الكويتي رسميًا".

كما كتب خالد شريدة المطيري رئيس مجلس إدارة نادي النصر الكويتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تم بحمد الله التوقيع مع لاعب خط الوسط بالمنتخب السعودي والنادي الأهلي تيسير الجاسم للعب مع نادي النصر الكويتي أتمنى له كل التوفيق مع زملائه اللاعبين".

ولعب الجاسم في صفوف الأهلي بين عامي 2004 وحتى 2019، وحقق معه عدة بطولات مثل كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك بالإضافة إلى لقب الدوري السعودي وكأس أندية الخليج وكأس السوبر السعودي.

وخاض الجاسم عدة تجارب بنظام الإعارة، كانت الأولى مع الغرافة القطري وقضى النصف الأول من الموسم الماضي معارًا إلى الوحدة قبل العودة إلى الأهلي.

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