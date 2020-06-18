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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة

بتداولات تجاوزت 9.7 مليار ريال لأكثر من 395 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 45.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7355.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف، والمراكز، وإكسترا، وساب للتكافل، والوطنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، والتأمين العربية، والجوف، والأبحاث والتسويق، ودور فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.98% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وسيرا، واس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 836.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8659.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1713 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 45.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7355.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف، والمراكز، وإكسترا، وساب للتكافل، والوطنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، والتأمين العربية، والجوف، والأبحاث والتسويق، ودور فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.98% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وسيرا، واس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 836.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8659.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1713 صفقة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
04:20 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة

بتداولات تجاوزت 9.7 مليار ريال لأكثر من 395 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 45.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7355.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف، والمراكز، وإكسترا، وساب للتكافل، والوطنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، والتأمين العربية، والجوف، والأبحاث والتسويق، ودور فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.98% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وسيرا، واس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 836.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8659.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1713 صفقة.

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