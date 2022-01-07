أشواط الصفر تستقطب أكثر 10 آلاف زائر في مهرجان الإبل

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة

شهدت ميادين وساحات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية اليوم، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا تجاوز 10 آلاف زائر، حرصوا على مشاهدة أشواط منافسات الصفر، في مسابقة بيرق المؤسس أثناء عرضها أمام لجنة التحكيم النهائي.

جاء ذلك وسط تنظيم لافت حرصت من خلالها إدارة المهرجان، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكثفت الجهات الأمنية جهودها الميدانية للعمل على تنظيم وانسيابية الحركة المرورية المؤدية إلى المهرجان‏، بحضور رجال الشرطة والمرور، الذين توزعت دورياتهم على جميع الطرق المؤدية إلى المهرجان، وفي مواقف السيارات، وعلى المداخل، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية.