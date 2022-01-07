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"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

أشواط الصفر تستقطب أكثر 10 آلاف زائر في مهرجان الإبل

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة

شهدت ميادين وساحات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية اليوم، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا تجاوز 10 آلاف زائر، حرصوا على مشاهدة أشواط منافسات الصفر، في مسابقة بيرق المؤسس أثناء عرضها أمام لجنة التحكيم النهائي.

جاء ذلك وسط تنظيم لافت حرصت من خلالها إدارة المهرجان، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكثفت الجهات الأمنية جهودها الميدانية للعمل على تنظيم وانسيابية الحركة المرورية المؤدية إلى المهرجان‏، بحضور رجال الشرطة والمرور، الذين توزعت دورياتهم على جميع الطرق المؤدية إلى المهرجان، وفي مواقف السيارات، وعلى المداخل، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أشواط الصفر تستقطب أكثر 10 آلاف زائر في مهرجان الإبل
سبق

شهدت ميادين وساحات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية اليوم، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا تجاوز 10 آلاف زائر، حرصوا على مشاهدة أشواط منافسات الصفر، في مسابقة بيرق المؤسس أثناء عرضها أمام لجنة التحكيم النهائي.

جاء ذلك وسط تنظيم لافت حرصت من خلالها إدارة المهرجان، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكثفت الجهات الأمنية جهودها الميدانية للعمل على تنظيم وانسيابية الحركة المرورية المؤدية إلى المهرجان‏، بحضور رجال الشرطة والمرور، الذين توزعت دورياتهم على جميع الطرق المؤدية إلى المهرجان، وفي مواقف السيارات، وعلى المداخل، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
03:42 PM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
06:20 PM

أشواط الصفر تستقطب أكثر 10 آلاف زائر في مهرجان الإبل

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,770

شهدت ميادين وساحات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية اليوم، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا تجاوز 10 آلاف زائر، حرصوا على مشاهدة أشواط منافسات الصفر، في مسابقة بيرق المؤسس أثناء عرضها أمام لجنة التحكيم النهائي.

جاء ذلك وسط تنظيم لافت حرصت من خلالها إدارة المهرجان، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكثفت الجهات الأمنية جهودها الميدانية للعمل على تنظيم وانسيابية الحركة المرورية المؤدية إلى المهرجان‏، بحضور رجال الشرطة والمرور، الذين توزعت دورياتهم على جميع الطرق المؤدية إلى المهرجان، وفي مواقف السيارات، وعلى المداخل، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,310
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,304
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,710
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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