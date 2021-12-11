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"الطخيم" يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تستهدف جميع منسوبي معهد العاصمة النموذجي

دشّن القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي، عادل بن ناصر الطخيم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

واستقبل "الطخيم" في مكتبه الدكتور أيمن بداري، والممرض صالح الجري، من تجمع الرياض الصحي الأول.

وقال "الطخيم": إن الحملة تهدف إلى تخفيف الإصابة بعدوى الإنفلونزا ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وتستهدف جميع منسوبي المعهد، بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول الذي قدّم الشكر لهم على تعاونهم الدائم مع المعهد من خلال هذه الحملة وكذلك البرامج التوعوية الصحية.

كما أنها تهدف إلى توعية وتثقيف منسوبي المعهد، بأهمية هذا اللقاح، وضرورته لجميع الفئات العمرية وجميع أفراد المجتمع، خاصة كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

وقال مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري: إنه تم تنفيذ حملة إعلامية للتعريف بأهمية التطعيم.

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"الطخيم" يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
سبق

دشّن القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي، عادل بن ناصر الطخيم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

واستقبل "الطخيم" في مكتبه الدكتور أيمن بداري، والممرض صالح الجري، من تجمع الرياض الصحي الأول.

وقال "الطخيم": إن الحملة تهدف إلى تخفيف الإصابة بعدوى الإنفلونزا ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وتستهدف جميع منسوبي المعهد، بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول الذي قدّم الشكر لهم على تعاونهم الدائم مع المعهد من خلال هذه الحملة وكذلك البرامج التوعوية الصحية.

كما أنها تهدف إلى توعية وتثقيف منسوبي المعهد، بأهمية هذا اللقاح، وضرورته لجميع الفئات العمرية وجميع أفراد المجتمع، خاصة كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

وقال مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري: إنه تم تنفيذ حملة إعلامية للتعريف بأهمية التطعيم.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
08:06 PM

"الطخيم" يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تستهدف جميع منسوبي معهد العاصمة النموذجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي، عادل بن ناصر الطخيم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

واستقبل "الطخيم" في مكتبه الدكتور أيمن بداري، والممرض صالح الجري، من تجمع الرياض الصحي الأول.

وقال "الطخيم": إن الحملة تهدف إلى تخفيف الإصابة بعدوى الإنفلونزا ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وتستهدف جميع منسوبي المعهد، بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول الذي قدّم الشكر لهم على تعاونهم الدائم مع المعهد من خلال هذه الحملة وكذلك البرامج التوعوية الصحية.

كما أنها تهدف إلى توعية وتثقيف منسوبي المعهد، بأهمية هذا اللقاح، وضرورته لجميع الفئات العمرية وجميع أفراد المجتمع، خاصة كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

وقال مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري: إنه تم تنفيذ حملة إعلامية للتعريف بأهمية التطعيم.

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