أمريكا تسجِّل 20.555 إصابة جديدة بكورونا و1.035 حالة وفاة

أمريكا تسجِّل 20.555 إصابة جديدة بكورونا و1.035 حالة وفاة
ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1.862.656 إصابة
أظهرت الإحصائيات الواردة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية تسجيل 20.555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1.035 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا لهذه الإحصائيات وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1.862.656 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 108.064 حالة وفاة.
أمريكا تسجِّل 20.555 إصابة جديدة بكورونا و1.035 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-05
أظهرت الإحصائيات الواردة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية تسجيل 20.555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1.035 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا لهذه الإحصائيات وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1.862.656 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 108.064 حالة وفاة.
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:31 PM
أمريكا تسجِّل 20.555 إصابة جديدة بكورونا و1.035 حالة وفاة
أظهرت الإحصائيات الواردة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية تسجيل 20.555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1.035 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا لهذه الإحصائيات وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1.862.656 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 108.064 حالة وفاة.