النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يصل إلى الرياض.. و"جارديم" يمنح إجازة للدوليين

انطلاق المرحلة الثالثة من الإعداد الثلاثاء المقبل

وصلت اليوم الأحد بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الرياض قادمة من النمسا؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة سالزبورغ النمساوية لمدة 21 يومًا، خاض خلاله أربع مباريات ودية تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022.

ومنح مدير الجهاز الفني "جارديم" كل أعضاء الفريق راحة اليوم الأحد ويوم غد الاثنين: على أن يعاود الفريق تدريباته، مساء بعد غدٍ الثلاثاء في مقر النادي، وذلك لاستكمال تحضيرات الفريق، والبدء في المرحلة الثالثة من الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.


كما قرر المدرب البرتغالي "جارديم" منح الخماسي "حمد اليامي، ياسر الشـهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان" إجازة؛ بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، حيث تمتد إجازة "اليامي، الحمدان والدوسري" إلى يوم الاثنين التاسع من شهر أغسطس، فيما تمتد إجازة "الفرج والشهراني" إلى يوم الاثنين السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يصل إلى الرياض.. و"جارديم" يمنح إجازة للدوليين
سبق

وصلت اليوم الأحد بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الرياض قادمة من النمسا؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة سالزبورغ النمساوية لمدة 21 يومًا، خاض خلاله أربع مباريات ودية تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022.

ومنح مدير الجهاز الفني "جارديم" كل أعضاء الفريق راحة اليوم الأحد ويوم غد الاثنين: على أن يعاود الفريق تدريباته، مساء بعد غدٍ الثلاثاء في مقر النادي، وذلك لاستكمال تحضيرات الفريق، والبدء في المرحلة الثالثة من الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.


كما قرر المدرب البرتغالي "جارديم" منح الخماسي "حمد اليامي، ياسر الشـهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان" إجازة؛ بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، حيث تمتد إجازة "اليامي، الحمدان والدوسري" إلى يوم الاثنين التاسع من شهر أغسطس، فيما تمتد إجازة "الفرج والشهراني" إلى يوم الاثنين السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:48 PM

الهلال يصل إلى الرياض.. و"جارديم" يمنح إجازة للدوليين

انطلاق المرحلة الثالثة من الإعداد الثلاثاء المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
555

وصلت اليوم الأحد بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الرياض قادمة من النمسا؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة سالزبورغ النمساوية لمدة 21 يومًا، خاض خلاله أربع مباريات ودية تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022.

ومنح مدير الجهاز الفني "جارديم" كل أعضاء الفريق راحة اليوم الأحد ويوم غد الاثنين: على أن يعاود الفريق تدريباته، مساء بعد غدٍ الثلاثاء في مقر النادي، وذلك لاستكمال تحضيرات الفريق، والبدء في المرحلة الثالثة من الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.


كما قرر المدرب البرتغالي "جارديم" منح الخماسي "حمد اليامي، ياسر الشـهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان" إجازة؛ بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، حيث تمتد إجازة "اليامي، الحمدان والدوسري" إلى يوم الاثنين التاسع من شهر أغسطس، فيما تمتد إجازة "الفرج والشهراني" إلى يوم الاثنين السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,321
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,224
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة