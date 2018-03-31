النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع "الملك فيصل" بالطائف

الأول من نوعه بصحة المنطقة وبسعة 28 سريرًا ويضم 6 تخصصات رئيسية

جهّز مجمع الملك فيصل بالطائف أول جناح تأهيل متكامل لخدمة مرضى الأعصاب، والعظام، والجلطات الدماغية، وإصابات الرأس والعمود الفقري على مستوى مستشفيات المحافظة بسعة 28 سريرًا.

ودشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، الجناح؛ حيث قام بقص الشريط، واستمع أثناء جولته إلى شرح مفصل من مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي عن الجناح ومحتوياته.

ولفت "اليامي" إلى أن الجناح يضم 6 تخصصات رئيسية؛ هي: العلاج الطبيعي، والأطراف الصناعية، والعلاج التخاطبي، والطب الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والخدمة الاجتماعية؛ مؤكدًا أن الجناح يحتوي على صالتين رياضيتين؛ الأولى خاصة بالعلاج الطبيعي، والثانية خاصة بالعلاج الوظيفي، إضافة إلى قاعة اجتماعات مجهزة للاجتماع مع ذوي المريض لشرح الخطة العلاجية وحالة المريض في الوقت الراهن والمرحلة التي سوف يصل لها المريض بعد التأهيل، وكذلك مدة التنويم.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعتبر أكبر مجمع في المحافظة ويضم 800 سرير؛ منها 300 للنساء والولادة، كما يضم تجهيزات متطورة في شتى المجالات، إضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة.

مجمع الملك فيصل بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع "الملك فيصل" بالطائف
سبق

جهّز مجمع الملك فيصل بالطائف أول جناح تأهيل متكامل لخدمة مرضى الأعصاب، والعظام، والجلطات الدماغية، وإصابات الرأس والعمود الفقري على مستوى مستشفيات المحافظة بسعة 28 سريرًا.

ودشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، الجناح؛ حيث قام بقص الشريط، واستمع أثناء جولته إلى شرح مفصل من مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي عن الجناح ومحتوياته.

ولفت "اليامي" إلى أن الجناح يضم 6 تخصصات رئيسية؛ هي: العلاج الطبيعي، والأطراف الصناعية، والعلاج التخاطبي، والطب الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والخدمة الاجتماعية؛ مؤكدًا أن الجناح يحتوي على صالتين رياضيتين؛ الأولى خاصة بالعلاج الطبيعي، والثانية خاصة بالعلاج الوظيفي، إضافة إلى قاعة اجتماعات مجهزة للاجتماع مع ذوي المريض لشرح الخطة العلاجية وحالة المريض في الوقت الراهن والمرحلة التي سوف يصل لها المريض بعد التأهيل، وكذلك مدة التنويم.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعتبر أكبر مجمع في المحافظة ويضم 800 سرير؛ منها 300 للنساء والولادة، كما يضم تجهيزات متطورة في شتى المجالات، إضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
11:38 AM

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع "الملك فيصل" بالطائف

الأول من نوعه بصحة المنطقة وبسعة 28 سريرًا ويضم 6 تخصصات رئيسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
358

جهّز مجمع الملك فيصل بالطائف أول جناح تأهيل متكامل لخدمة مرضى الأعصاب، والعظام، والجلطات الدماغية، وإصابات الرأس والعمود الفقري على مستوى مستشفيات المحافظة بسعة 28 سريرًا.

ودشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، الجناح؛ حيث قام بقص الشريط، واستمع أثناء جولته إلى شرح مفصل من مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي عن الجناح ومحتوياته.

ولفت "اليامي" إلى أن الجناح يضم 6 تخصصات رئيسية؛ هي: العلاج الطبيعي، والأطراف الصناعية، والعلاج التخاطبي، والطب الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والخدمة الاجتماعية؛ مؤكدًا أن الجناح يحتوي على صالتين رياضيتين؛ الأولى خاصة بالعلاج الطبيعي، والثانية خاصة بالعلاج الوظيفي، إضافة إلى قاعة اجتماعات مجهزة للاجتماع مع ذوي المريض لشرح الخطة العلاجية وحالة المريض في الوقت الراهن والمرحلة التي سوف يصل لها المريض بعد التأهيل، وكذلك مدة التنويم.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعتبر أكبر مجمع في المحافظة ويضم 800 سرير؛ منها 300 للنساء والولادة، كما يضم تجهيزات متطورة في شتى المجالات، إضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,703
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,804
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,985

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة