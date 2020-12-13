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"تأكد" بالجوف.. إلى هذا الرقم وصل عدد مستفيدي الفحص والمسحات

خدمة للذين لا يشكون أعراضًا ويظنون أنهم خالطوا أشخاصًا مصابين

قدمت مراكز "تأكد" في الجوف خدماتها لـ20766 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة شخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوص تُبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر التفشي.

كما استفاد 40522 مراجعًا من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف منذ بدء نشاطها وحتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن" خدماتها من خلال ثلاث عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تأكد" بالجوف.. إلى هذا الرقم وصل عدد مستفيدي الفحص والمسحات
سبق

قدمت مراكز "تأكد" في الجوف خدماتها لـ20766 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة شخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوص تُبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر التفشي.

كما استفاد 40522 مراجعًا من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف منذ بدء نشاطها وحتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن" خدماتها من خلال ثلاث عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:31 PM
اخر تعديل
13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
01:41 PM

"تأكد" بالجوف.. إلى هذا الرقم وصل عدد مستفيدي الفحص والمسحات

خدمة للذين لا يشكون أعراضًا ويظنون أنهم خالطوا أشخاصًا مصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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قدمت مراكز "تأكد" في الجوف خدماتها لـ20766 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة شخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوص تُبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر التفشي.

كما استفاد 40522 مراجعًا من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف منذ بدء نشاطها وحتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن" خدماتها من خلال ثلاث عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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