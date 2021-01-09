النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بيلوسي" دعت الجيش الأمريكي إلى منع "ترامب" من استخدام الحقيبة النووية

توعدت الرئيس بتحريك الكونغرس إذا لم يتنح سريعاً

ذكرت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي للتأكد من أن دونالد ترامب لن يكون قادرًا على استخدام الحقيبة النووية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وتوعدت "بيلوسي"، "ترامب" بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعًا.

وأعربت الزعيمة الديمقراطية عن مخاوفها من وقوع انفلاتات جديدة، ترجمتها بقولها: "إنه من الممكن أن يتحول كل يوم إلى فيلم رعب لأمريكا"، وذلك بعد اقتحام أنصار "ترامب" مبنى الكابيتول.

واعتبرت أن الرئيس الأمريكي "شخصًا خطيرًا للغاية وينبغي أن لا يستمر في منصبه وأن تنحيته أمر ملح يرتدي أهمية قصوى".

وحذرت "بيلوسي" من أنه إذا لم يُنح "ترامب" بموجب هذه الآلية الدستورية، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيًا.

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب فإن إطلاق آلية عزل الرئيس في الكونغرس هو من صلاحيتها.

الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بيلوسي" دعت الجيش الأمريكي إلى منع "ترامب" من استخدام الحقيبة النووية
سبق

ذكرت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي للتأكد من أن دونالد ترامب لن يكون قادرًا على استخدام الحقيبة النووية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وتوعدت "بيلوسي"، "ترامب" بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعًا.

وأعربت الزعيمة الديمقراطية عن مخاوفها من وقوع انفلاتات جديدة، ترجمتها بقولها: "إنه من الممكن أن يتحول كل يوم إلى فيلم رعب لأمريكا"، وذلك بعد اقتحام أنصار "ترامب" مبنى الكابيتول.

واعتبرت أن الرئيس الأمريكي "شخصًا خطيرًا للغاية وينبغي أن لا يستمر في منصبه وأن تنحيته أمر ملح يرتدي أهمية قصوى".

وحذرت "بيلوسي" من أنه إذا لم يُنح "ترامب" بموجب هذه الآلية الدستورية، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيًا.

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب فإن إطلاق آلية عزل الرئيس في الكونغرس هو من صلاحيتها.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
08:59 PM

"بيلوسي" دعت الجيش الأمريكي إلى منع "ترامب" من استخدام الحقيبة النووية

توعدت الرئيس بتحريك الكونغرس إذا لم يتنح سريعاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
7,292

ذكرت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي للتأكد من أن دونالد ترامب لن يكون قادرًا على استخدام الحقيبة النووية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وتوعدت "بيلوسي"، "ترامب" بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعًا.

وأعربت الزعيمة الديمقراطية عن مخاوفها من وقوع انفلاتات جديدة، ترجمتها بقولها: "إنه من الممكن أن يتحول كل يوم إلى فيلم رعب لأمريكا"، وذلك بعد اقتحام أنصار "ترامب" مبنى الكابيتول.

واعتبرت أن الرئيس الأمريكي "شخصًا خطيرًا للغاية وينبغي أن لا يستمر في منصبه وأن تنحيته أمر ملح يرتدي أهمية قصوى".

وحذرت "بيلوسي" من أنه إذا لم يُنح "ترامب" بموجب هذه الآلية الدستورية، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيًا.

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب فإن إطلاق آلية عزل الرئيس في الكونغرس هو من صلاحيتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,696

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة