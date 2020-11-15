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بالفيديو .. شرطة حائل تنفِّذ حملات على المخالفين بعدم لبس الكمامة في الأماكن العامة

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا

واصلت شرطة منطقة حائل مساء أمس حملاتها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" بمدينة حائل.

وحرَّر أفراد قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة حائل مخالفات على مواطنين؛ لم يلبسوا الكمامة، سواء الطبية أو القماشية، أو لم يقوموا بتغطية الأنف والفم بديلاً للكمامات في الأماكن العامة والأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة؛ للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية.

وقد صاحب الحملة توجيه وإرشاد بأهمية لبس الكمامة، والالتزام بذلك؛ لمساهمتها في الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

شرطة حائل فيروس كورونا الجديد الجهات الأمنية حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. شرطة حائل تنفِّذ حملات على المخالفين بعدم لبس الكمامة في الأماكن العامة
سبق

واصلت شرطة منطقة حائل مساء أمس حملاتها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" بمدينة حائل.

وحرَّر أفراد قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة حائل مخالفات على مواطنين؛ لم يلبسوا الكمامة، سواء الطبية أو القماشية، أو لم يقوموا بتغطية الأنف والفم بديلاً للكمامات في الأماكن العامة والأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة؛ للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية.

وقد صاحب الحملة توجيه وإرشاد بأهمية لبس الكمامة، والالتزام بذلك؛ لمساهمتها في الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:35 AM

بالفيديو .. شرطة حائل تنفِّذ حملات على المخالفين بعدم لبس الكمامة في الأماكن العامة

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا

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خالد السليمي - حائل
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واصلت شرطة منطقة حائل مساء أمس حملاتها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" بمدينة حائل.

وحرَّر أفراد قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة حائل مخالفات على مواطنين؛ لم يلبسوا الكمامة، سواء الطبية أو القماشية، أو لم يقوموا بتغطية الأنف والفم بديلاً للكمامات في الأماكن العامة والأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة؛ للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية.

وقد صاحب الحملة توجيه وإرشاد بأهمية لبس الكمامة، والالتزام بذلك؛ لمساهمتها في الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

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