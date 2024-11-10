النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجامعة الإسلامية تدشن مركزًا تدريبيًا للتطوير المهني المعتمد

دشنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مركزاً تدريبياً للتطوير المهني، معتمدًا من هيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف المركز إلى إقامة البرامج التطويرية والدورات التدريبية الصحية التي لا تزيد مدتها عن عام، للممارسين الصحيين في شتى المجالات الصحية، ولمنسوبي المركز الطبي الجامعي، ولجميع الممارسين الصحيين في القطاعات الصحية في منطقة المدينة المنورة والمناطق الأخرى.

ويقدم المركز دورات التدريب والتعليم الطبي المستمر، والمؤتمرات الطبية، وورش العمل، وبرامج التدريب الميداني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال وكيل الجامعة للتطوير الدكتور فهد بن خالد الطفيري -أثناء جولته في المركز الطبي الجامعي- إن هذه الخطوة مهمة في مسيرة الجامعة التي حصلت على اعتمادات عديدة، وكذلك هي نجاح مميز للمركز الطبي بحصوله على اعتماد في التدريب والتعليم الطبي المستمر تحت مظلة هيئة التخصصات الصحية.

وأوضح الدكتور "الظفيري" أن الهدف هو رفع كفاءة وجودة أداء الممارسين الصحيين؛ لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، والمحافظة على المعرفة الطبية والعلمية للممارسين الصحيين وتطويرها، ومتابعة الممارسين الصحيين لما يستجد في تخصصاتهم؛ لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.



الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الجامعة الإسلامية تدشن مركزًا تدريبيًا للتطوير المهني المعتمد
سبق

دشنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مركزاً تدريبياً للتطوير المهني، معتمدًا من هيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف المركز إلى إقامة البرامج التطويرية والدورات التدريبية الصحية التي لا تزيد مدتها عن عام، للممارسين الصحيين في شتى المجالات الصحية، ولمنسوبي المركز الطبي الجامعي، ولجميع الممارسين الصحيين في القطاعات الصحية في منطقة المدينة المنورة والمناطق الأخرى.

ويقدم المركز دورات التدريب والتعليم الطبي المستمر، والمؤتمرات الطبية، وورش العمل، وبرامج التدريب الميداني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال وكيل الجامعة للتطوير الدكتور فهد بن خالد الطفيري -أثناء جولته في المركز الطبي الجامعي- إن هذه الخطوة مهمة في مسيرة الجامعة التي حصلت على اعتمادات عديدة، وكذلك هي نجاح مميز للمركز الطبي بحصوله على اعتماد في التدريب والتعليم الطبي المستمر تحت مظلة هيئة التخصصات الصحية.

وأوضح الدكتور "الظفيري" أن الهدف هو رفع كفاءة وجودة أداء الممارسين الصحيين؛ لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، والمحافظة على المعرفة الطبية والعلمية للممارسين الصحيين وتطويرها، ومتابعة الممارسين الصحيين لما يستجد في تخصصاتهم؛ لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.



10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
03:42 PM

الجامعة الإسلامية تدشن مركزًا تدريبيًا للتطوير المهني المعتمد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
32

دشنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مركزاً تدريبياً للتطوير المهني، معتمدًا من هيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف المركز إلى إقامة البرامج التطويرية والدورات التدريبية الصحية التي لا تزيد مدتها عن عام، للممارسين الصحيين في شتى المجالات الصحية، ولمنسوبي المركز الطبي الجامعي، ولجميع الممارسين الصحيين في القطاعات الصحية في منطقة المدينة المنورة والمناطق الأخرى.

ويقدم المركز دورات التدريب والتعليم الطبي المستمر، والمؤتمرات الطبية، وورش العمل، وبرامج التدريب الميداني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال وكيل الجامعة للتطوير الدكتور فهد بن خالد الطفيري -أثناء جولته في المركز الطبي الجامعي- إن هذه الخطوة مهمة في مسيرة الجامعة التي حصلت على اعتمادات عديدة، وكذلك هي نجاح مميز للمركز الطبي بحصوله على اعتماد في التدريب والتعليم الطبي المستمر تحت مظلة هيئة التخصصات الصحية.

وأوضح الدكتور "الظفيري" أن الهدف هو رفع كفاءة وجودة أداء الممارسين الصحيين؛ لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، والمحافظة على المعرفة الطبية والعلمية للممارسين الصحيين وتطويرها، ومتابعة الممارسين الصحيين لما يستجد في تخصصاتهم؛ لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.



اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,695
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,152
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,179

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة