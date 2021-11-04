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فلكية جدة: "أورانوس" يصل لحالة التقابل مع الشمس الجمعة

سيكون بأقرب مسافة من الأرض وقُرصه مُضاء بالكامل وهو أفضل وقت لرصده

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن كوكب أورانوس سيصل يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض عند الساعة 02:49 صباحًا بتوقيت مكة (11:49 مساء الخميس بتوقيت غرينتش)، وسيكون في أقرب مسافة من كوكبنا خلال العام، وقُرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وهو أفضل وقت لرصده.

ولفت أبو زاهرة إلى أن ظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب، ويجب التوضيح أن المقصود أن أورانوس في أقرب مسافة من الأرض، هو بحسب المعايير الفلكية فقط؛ فهو يبعد فعليًّا 2.8 مليار كيلومتر من كوكبنا؛ مما يعني أن أورانوس ما زال بعيدًا.

وتابع: نظرًا لأن أورانوس في التقابل، فإنه سيشرق مع غروب الشمس، ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل، ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي، ولحسن الحظ فإن القمر الذي عادةً يطمس الأضواء الخافتة في السماء؛ لن يكون موجودًا؛ مما يعني أنها فرصة مثالية لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء.

وأضاف أبو زاهرة: يُعرف أنه عندما يكون أحد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه وأفضل أحواله؛ ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهري (+5.7)؛ لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة، وسيبلغ قطره 3.8 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة؛ بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

وأكمل: لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة؛ يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن التلوث الضوئي للمدن، ويمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط أن يعرف الراصد تحديد موقعه باستخدام أحد تطبيقات الهاتف الفلكية.

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فلكية جدة: "أورانوس" يصل لحالة التقابل مع الشمس الجمعة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن كوكب أورانوس سيصل يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض عند الساعة 02:49 صباحًا بتوقيت مكة (11:49 مساء الخميس بتوقيت غرينتش)، وسيكون في أقرب مسافة من كوكبنا خلال العام، وقُرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وهو أفضل وقت لرصده.

ولفت أبو زاهرة إلى أن ظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب، ويجب التوضيح أن المقصود أن أورانوس في أقرب مسافة من الأرض، هو بحسب المعايير الفلكية فقط؛ فهو يبعد فعليًّا 2.8 مليار كيلومتر من كوكبنا؛ مما يعني أن أورانوس ما زال بعيدًا.

وتابع: نظرًا لأن أورانوس في التقابل، فإنه سيشرق مع غروب الشمس، ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل، ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي، ولحسن الحظ فإن القمر الذي عادةً يطمس الأضواء الخافتة في السماء؛ لن يكون موجودًا؛ مما يعني أنها فرصة مثالية لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء.

وأضاف أبو زاهرة: يُعرف أنه عندما يكون أحد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه وأفضل أحواله؛ ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهري (+5.7)؛ لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة، وسيبلغ قطره 3.8 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة؛ بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

وأكمل: لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة؛ يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن التلوث الضوئي للمدن، ويمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط أن يعرف الراصد تحديد موقعه باستخدام أحد تطبيقات الهاتف الفلكية.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
10:45 AM

فلكية جدة: "أورانوس" يصل لحالة التقابل مع الشمس الجمعة

سيكون بأقرب مسافة من الأرض وقُرصه مُضاء بالكامل وهو أفضل وقت لرصده

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن كوكب أورانوس سيصل يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض عند الساعة 02:49 صباحًا بتوقيت مكة (11:49 مساء الخميس بتوقيت غرينتش)، وسيكون في أقرب مسافة من كوكبنا خلال العام، وقُرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وهو أفضل وقت لرصده.

ولفت أبو زاهرة إلى أن ظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب، ويجب التوضيح أن المقصود أن أورانوس في أقرب مسافة من الأرض، هو بحسب المعايير الفلكية فقط؛ فهو يبعد فعليًّا 2.8 مليار كيلومتر من كوكبنا؛ مما يعني أن أورانوس ما زال بعيدًا.

وتابع: نظرًا لأن أورانوس في التقابل، فإنه سيشرق مع غروب الشمس، ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل، ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي، ولحسن الحظ فإن القمر الذي عادةً يطمس الأضواء الخافتة في السماء؛ لن يكون موجودًا؛ مما يعني أنها فرصة مثالية لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء.

وأضاف أبو زاهرة: يُعرف أنه عندما يكون أحد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه وأفضل أحواله؛ ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهري (+5.7)؛ لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة، وسيبلغ قطره 3.8 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة؛ بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

وأكمل: لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة؛ يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن التلوث الضوئي للمدن، ويمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط أن يعرف الراصد تحديد موقعه باستخدام أحد تطبيقات الهاتف الفلكية.

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